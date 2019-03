Club Brugge nadert op Genk na krappe winst tegen STVV

In een weinig opwindende eerste helft kregen de toeschouwers vooral veel duels te zien. Krépin Diatta kreeg de beste kans maar zag zijn kopbal door Steppe knap uit doel geweerd.

Na de pauze ging Club voluit op zoek naar een treffer. Stefano Denswil kende net voor het uur pech met een knal tegen de lat. Een kwartier later kreeg blauw-zwart toch loon naar werken. Na een fout van De Petter op Wesley ging de bal op de stip. Hans Vanaken faalde niet (1-0). Meteen daarna kon de Gouden Schoen de match helemaal beslissen maar hij liet de wenkende kans liggen. In de prangende slotfase kregen beide teams nog mogelijkheden maar aan de score veranderde niets meer.

In het klassement heeft Club Brugge nog 6 punten achterstand op Genk, dat niet verder raakte dan 1-1 in Charleroi. STVV blijft vijfde met vier punten voorsprong op Anderlecht en vijf op Gent. De Truiense concurrenten voor play-off 1 komen zondag in actie, respectievelijk op het veld van Lokeren en Zulte Waregem.