Leider Club Brugge heeft vandaag in het absolute slot de zege meegegraaid bij Racing Genk. Cercle Brugge heeft operatie redding voortgezet met een 1-0 zege tegen AA Gent.

Namens Club Brugge trof Charles De Ketelaere al vroeg raak in de topper van de 28ste speeldag, snel gevolgd door de gelijkmaker van Junya Ito. In de 89ste minuut zette Mats Rits de 1-2 eindstand op het scorebord. Racing Genk tuimelt uit de top zes na de nederlaag.

Uittredend kampioen Genk begon de wedstrijd met een valse noot. Mata gooide het leer voor doel, waar hij De Ketelaere vond. Het 18-jarige jeugdproduct lukte zijn eerste competitiegoal voor Club Brugge. Philippe Clement zag nadien zijn ex-club snel op gelijke hoogte komen. Sobol speelde de bal blind achteruit en lanceerde zo Ito. De Japanner klopte Mignolet: 1-1.

Zes minuten na de pauze ontsnapte Genk aan de 1-2. Een afstandsschot van invaller Schrijvers belandde tegen de paal. Even later verhinderde het doelhout opnieuw een tweede Brugse treffer. Schrijvers ontfutselde Lucumi de bal en bracht die tot bij De Ketelaere. De Bruggeling zag zijn poging op de paal stranden. Twaalf minuten voor affluiten was er opnieuw een heet standje voor het Genkse doel. Rits besloot echter van dichtbij op Didillon. Club Brugge leek voor de vierde keer op rij in de competitie een uitwedstrijd met een gelijkspel af te sluiten, maar dat was buiten Rits gerekend. In de 89e minuut bereikte Okereke de middenvelder, die binnen kopte.

Cercle Brugge zet zegereeks voort

Cercle Brugge pakte de jongste weken 12 op 12. Met de winst tegen AA Gent springt de Vereniging in de stand over KV Oostende naar de 14e plaats. Hoggas duwde de bal al na 25 seconden via de paal en Castro-Montes over de doellijn. Een aangeslagen AA Gent reageerde in de 18e minuut met een schot van Mohammadi op de lat.

In de tweede helft was het AA Gent dat een blitzstart kende. Na een hoekschop werkte Ngadeu het leer in twee tijden binnen. Het Gentse feest verstomde echter snel, de VAR oordeelde dat de Kameroense verdediger de bal met zijn arm beroerde. Ruim twintig minuten voor affluiten trapte De Belder de 2-0 tegen de touwen, maar na het raadplegen van de beelden werd ook deze treffer afgekeurd voor buitenspel. De sterk keepende Cercle-doelman Moser bracht nog knap redding op een kopbal van de ingevallen Niangbo. De thuisploeg overleefde het slotoffensief van de Buffalo's.

Cercle Brugge telt nu 23 punten en steekt daarmee KV Oostende voorbij. De kustploeg is 15e met 22 punten. Rode lantaarn Waasland-Beveren heeft 20 punten. Nummer twee AA Gent (55 ptn) volgt nu op twaalf punten van leider Club Brugge (67 ptn).

Charleroi wint derby tegen Standard

Charleroi heeft zondag de Waalse derby tegen Standard met 2-0 gewonnen. Op Mambourg scoorden Dorian Dessoleil (32.) en Shamar Nicholson (56.). In de stand wipt Charleroi over Standard en Antwerp naar de derde plaats.

De Carolo's kwamen duidelijk snediger dan de Rouches voor de dag op de zompige grasmat. Na enkele waarschuwingen opende Dorian Dessoleil met een vrije trap de score voor de thuisploeg. De verdediger verraste doelman Bodart, die weggleed.

Ook in de tweede helft toonde Standard, met zijn geschorste coach Michel Preud'homme in de tribune, te weinig grinta. Na een mooi hakje van Gholizadeh stond Nicholson oog in oog met Bodart. De Jamaicaan duwde de 2-0 tegen de netten. Charleroi controleerde nadien tot het fluitsignaal. Met 51 punten klimt Charleroi naar de derde plaats, voor Antwerp (50 ptn) en Standard (48).

