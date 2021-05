Club Brugge heeft straks op Anderlecht genoeg aan een punt of kan zelfs al voor de aftrap kampioen zijn, maar kan ook de titel nog steeds verspelen aan KRC Genk.

Dat Club Brugge op twee speeldagen van het einde nog géén kampioen is, is op zich al opvallend na de riante voorsprong waarmee het aan de Champions Play-offs begon. Blauw-zwart kon nog maar één van zijn vier wedstrijden winnen.

Scenario's

Na de zege tegen Antwerp vorige zondag staat Club nu toch op een zucht van de zeventiende landstitel, de tweede op rij en de derde in vier jaar. Als het vanavond (21 uur) op bezoek bij RSC Anderlecht minstens een punt raapt, is de titel een feit.

Mogelijk is dat zelfs tijdens de opwarming al het geval, want eerste achtervolger KRC Genk moet om 18u30 al de wei in tegen Antwerp en de Genkies hebben dan de drie punten nodig om Club in de hoofdstad nog tot een resultaat te dwingen.

Maar ook het horrorscenario voor Club Brugge is nog mogelijk. Wint Genk vanavond bij Antwerp en verliest Club in het Astridpark, dan spelen de Limburgers en de West-Vlamingen zondag in Jan Breydel om de titel. Voor Club volstaat dan een punt.

Clement: 'Niet bezig met Genk'

Tot voor kort werden de laatste twee speeldagen op hetzelfde moment afgewerkt, maar op vraag van de rechtenhouder is daar verandering in gekomen. Een absurde situatie, maar het zet Club-coach Philippe Clement niet meteen aan het rekenen.

'Genk? Ik ben daar totaal niet mee bezig', bekende hij woensdag tijdens het persmoment. 'Wij moeten focussen op onszelf en in al de rest steken wij geen energie. Vorig weekend heeft mijn groep dat al heel goed gedaan.'

Toekomst

Voor Clement kan het de derde landstitel op rij worden in de hoogste klasse. 'Dat is uniek, maar dit is geen verhaal van mij, maar van iedereen samen. Ik zit hier niet met een individuele doelstelling. Ik haal de meeste voldoening uit de vreugde die je iedereen kan schenken. Dat heb ik door de afwezigheid van de fans in de stadions het voorbije jaar wel moeten missen.'

Over zijn toekomst wil de succescoach nog niet praten. Clements contract in het Jan Breydelstadion loopt na komend seizoen af.

43 jaar

Voor Club zou het de eerste keer zijn sinds 1978 dat een titel verlengd wordt. Destijds maakte de legendarische Oostenrijkse coach Ernst Happel blauw-zwart zelfs drie keer op rij kampioen.

Drie titels op rij voor een coach in de Belgische hoogste klasse is geleden van Aimé Anthuenis, met Racing Genk en Anderlecht tussen 1999 en 2001. Enkele jaren eerder flikte Johan Boskamp het ook al eens bij Anderlecht (1993-1995).

