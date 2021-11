Club Brugge heeft woensdagavond op de vijfde speeldag in groep A van de Champions League met 0-5 forfaitcijfers (rust: 0-4) verloren van een nochtans gehavend RB Leipzig.

Door de derde nederlaag op rij zakt Club met nog één speeldag te gaan met vier punten naar de laatste plaats in de groep en flirt het met de Europese uitschakeling. Ook Leipzig telt vier punten, maar pakt de derde plaats op basis van een beter doelsaldo in de onderlinge duels. De droomstart op het kampioenenbal dreigt zo meer dan waarschijnlijk te eindigen in een ware nachtmerrie. Voor de achtste finales is blauw-zwart logischerwijs uitgeteld en zelfs voor de derde plaats in de groep rest er enkel nog een waterkans.

Club moet dan op de slotspeeldag op bezoek bij Paris Saint-Germain beter doen dan Leipzig in eigen huis tegen Manchester City. Zonder Kevin De Bruyne won City met 2-1 van PSG, waardoor ze met twaalf punten groepswinnaar zijn. PSG is zeker van zijn tweede plaats en kwalificatie voor de achtste finales. De top twee van elke groep stoot door naar de achtste finales, de nummers drie spelen begin volgend jaar een barrageronde tegen de nummers twee uit de groepsfase van de Europa League. De winnaars daarvan mogen naar de achtste finales van de tweede Europese bekercompetitie.

Vanwege een reeks coronabesmettingen en een blessuregolf was de Duitse vicekampioen zonder een hoop basisspelers afgezakt naar Brugge. Onder meer Yussuf Poulsen, Dani Olmo, Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara en defensiechef Willi Orban waren er niet bij. Gelegenheidscoach Achim Beierlorzer - T1 Jesse Marsch was eveneens in Duitsland gebleven met een COVID-besmetting - had zo slechts vijf veldspelers op de bank zitten. Het was dan ook een erg gehavend Leipzig dat aan de aftrap kwam, in een nokvol gelopen Jan Breydelstadion.

Toch waren het de Duitsers die de wedstrijd vanaf minuut één in handen namen. Een onuitgegeven Club, met Bas Dost en Noa Lang voorin en goudhaantje Charles De Ketelaere daar net achter, kreeg er geen vat op en na amper twaalf minuten was de 0-1 al daar via Christopher Nkunku. Een verdiende voorsprong, voordien haden Mukiele en Angelino al aan de alarmbel getrokken. Halloween is alweer enkele geleden weken, maar toch maakten de Bruggelingen er een echt horrorscenario van.

Na zeventien minuten was het immers 0-2, Emil Forsberg liet Simon Mignolet kansloos van op de stip, na een compleet overbodige overtreding van Kamal Sowah aan de rand van de zestien. De van Leicester overgenomen winger is (nog) niet op het niveau van de Champions League, net als Stanley Nsoki en jeugdproduct Ignace Van der Brempt, en dat met jongens als Rode Duivel Brandon Mechele, aanvoerder Ruud Vormer en Mats Rits op de bank. Het was vooral een ongebalanceerd Club dat steevast in het Duitse mes liep. Met naast de drie verdedigers enkel nog Eder Balanta stonden er op papier slechts vier verdedigend ingestelde spelers op het veld, het publiek kon het niet smaken en de naam van Vormer werd dan ook luidkeels gescandeerd.

Na 26 minuten was de wedstrijd helemaal gespeeld. Nsoki liet André Silva nog maar eens vrij en de Portugees kon aan de tweede paal ongehinderd de 0-3 binnenkoppen. Voor de rust werd het nog 0-4: Forsberg mocht rustig aannemen, eens rondkijken, vervolgens even tikken en dan op doel in de korte hoek raak schieten. Dubbele wissel bij de rust, met Mats Rits en Fede Ricca die Bas Dost en Nsoki kwamen vervangen. Beterschap leverde het amper op. De beste kansen waren zelfs nog voor de bezoekers. Ook de 0-5 moest Club nog slikken. Het is een evenaring van de zwaarste Europese thuisnederlaag ooit van Club Brugge. Twee jaar geleden kwam Paris Saint-Germain met forfaitcijfers winnen in Jan Breydel.

Evenaring zwaarste Europese thuisnederlaag

Op 22 oktober 2019, iets meer dan twee jaar geleden dus en toen ook al met Philippe Clement aan het roer, verloor Club op de derde speeldag in groep A met dezelfde cijfers van Paris Saint-Germain. Het wedstrijdscenario was toen wel helemaal omgekeerd, want blauw-zwart slikte toen slechts één treffer voor rust en vier in de tweede helft, na een fabelachtige invalbeurt van Kylian Mbappé. Het was toen historisch, want nooit eerder verloor Club Europees met dergelijke cijfers in eigen huis. In augustus 2015 in de voorrondes van de Champions League werd er met 0-4 verloren tegen Manchester United. De zwaarste nederlaag in Europa werd opgetekend in november 1988 in de Europa Cup I. Uit bij AS Monaco werd het toen 6-1. In september 2015 werd het op bezoek bij Napoli in de Europa League al eens 5-0.

