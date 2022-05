Wie waren de uitblinkers bij landskampioen Club Brugge en bij welke spelers mocht het ietsje meer zijn? De redactie van Sport/Voetbalmagazine oordeelt.

OUTSTANDING

Simon Mignolet

Wedstrijden: 38 Clean Sheets: 12

Big Si ging een paar keer de mist in in de loop van het seizoen, maar veel punten kostte dat zijn team niet. In moneytime was hij echter zo goed als onklopbaar en serveerde hij de straffe koffie die ze in Limburg van hem gewoon zijn.

Hans Vanaken

Wedstrijden: 38 Goals: 10 Assists: 9

De lachwekkende heatmap van Vanaken op het EK 2021 ging viraal, maar wat hij sindsdien presteerde, was ronduit fenomenaal. Bij de Rode Duivels werkte hij zich op tot een sleutelspeler en bij Club Brugge bleef hij dé bepalende figuur, ook al moest hij onder Alfred Schreuder vaak wat lager op het veld acteren.

© Belga

Mats Rits

Wedstrijden: 33 Goals: 7 Assists: 5

Onvermoeibare box-to-box die met zijn infiltraties de tegenstander pijn deed. Dat ze in de champions play-offs bij Club Brugge even met de handen in het haar zaten door zijn kruisbandblessure, zegt alles over zijn belang voor het team.

Clinton Mata

Wedstrijden: 38 Goals: 1 Assists: 2

De snelheid en stevigheid van Mata waren als vanouds troeven om de wingers van de tegenstander lam te leggen. Al jaren een certitude in de verdedigingsgordel van Club Brugge.

© Belga

BOVENGEMIDDELD

Charles De Ketelaere

Wedstrijden: 38 Goals: 14 Assists: 7

Het goudhaantje van Club Brugge ontwikkelde zich dit seizoen verder en kan mooie stats voorleggen. Zijn vista en flair waren vaak bepalend. Kreeg in de play-offs opvallend veel zware tackels te verduren.

Brandon Mechele

Wedstrijden: 34 Goals: 0 Assists: 0

Net zoals Olivier Deschacht dat jarenlang presteerde bij Anderlecht, komt de man van Bredene bij Club Brugge steeds weer boven water. Onder Clement belandde hij af en toe eens op de bank, maar voor Schreuder stond hij nooit ter discussie.

Noa Lang

Wedstrijden: 36 Goals: 7 Assists: 13

Scoorde minder dan vorig seizoen, maar krikte wel zijn aantal assists op. Na een dipje in de maanden maart en april hervond hij zijn frisheid in de play-offs. Een goeie Noa Lang blijft een gesel voor elke verdediging.

© Belga Image

Denis Odoi

Wedstrijden: 13 Goals: 1 Assists: 1

Linksachter, rechtsachter, centraal in de verdediging, op de 6, op de 8... Er werd geschoven met Denis Odoi dat het een lieve lust was, maar op zijn 33ste was hij toch een van de revelaties na de winterstop.

Tajon Buchanan

Wedstrijden: 13 Goals: 1 Assists: 2

Canadese wervelwind die al het goeds wat vooraf over hem verteld was, bevestigde. Met zijn snelheid en acties bracht hij Club Brugge de broodnodige zuurstof op de flanken en maande hij de slabakkende Noa Lang weer tot scherpte.

Andreas Skov Olsen

Wedstrijden: 14 Goals: 5 Assists: 8

Als je in elke wedstrijd gemiddeld ongeveer één keer beslissend bent, dan mag je spreken van een geslaagde entree in het Belgisch voetbal. Als Skov Olsen deze lijn doortrekt, kan hij volgend seizoen een van de sensaties in de Jupiler Pro League worden.

© Belga Image

DEED ZIJN JOB

Eder Balanta

Wedstrijden: 29 Goals: 1 Assists: 1

Bij Balanta weet je: what you see is what you get. De bonkige Colombiaanse beer stond er wanneer het nodig was. Zag zich op het einde van het seizoen gedegradeerd tot back-up van Odoi op de 6.

Stanley Nsoki

Wedstrijden: 30 Goals: 0 Assists: 0

Nsoki is een moderne verdediger, die technisch uitstekend is en vooruit kan voetballen. Alleen ging bij hem minstens één keer per wedstrijd het licht uit. Daarom staat hij hier niet hoger geklasseerd.

Sargis Adamjan

Wedstrijden: 14 Goals: 5 Assists: 1

Een oude bekende van Schreuder die geregeld gebruikt werd als supersub. In die rol kwam hij het best tot zijn recht, want Adamjan moet het hebben van zijn inzet en loopacties, ook al is hij technisch best oké.

Adamjan laat zich zien bij Club Brugge. © Belga Image

Jack Hendry

Wedstrijden: 28 Goals: 1 Assists: 0

De Schotse centrale verdediger speelde onder Clement alles, maar viel onder Schreuder uit de ploeg en belandde zelfs op de tribune. Door de schorsing van Nsoki werd hij in de Champions play-offs weer opgevist en toonde hij dat hij zijn plaats heeft in de basiself.

HET MOCHT IETS MEER ZIJN

Edoeard Sobol

Wedstrijden: 28 Goals: 1 Assists: 3

De Oekraïense linksachter loopt stilaan met een 'net niet'-etiket op de rug. Trekt verdedigend zijn streng maar maakt in offensief opzicht vaak ongelukkige keuzes.

Federico Ricca

Wedstrijden: 9 Goals: 1 Assists: 0

Hoe langer het verblijf van de Uruguayaanse verdediger bij Club Brugge duurt, hoe grijzer het wordt. Verzamelde dit seizoen slechts vier basisplaatsen in de competitie.

Bas Dost

Wedstrijden: 26 Goals: 12 Assists: 0

Vorig seizoen verkondigde de Nederlandse spits nog ambitieus dat hij een gooi naar de topschutterstitel wilde doen. Door de ontbolstering van De Ketelaere en de offensieve weelde van Club kwam hij niet veel meer aan spelen toe. Prikte toch nog 12 goaltjes binnen, maar dat hadden er, wat hem betreft, dus meer mogen zijn.

© Belga Image

ONDER DE VERWACHTINGEN

Faitout Maouassa

Wedstrijden: 7 Goals: 0 Assists: 0

De miljoenen euro's die hij kostte, kon de 21-jarige Franse linksachter op geen enkel moment rechtvaardigen. Een van de vele miskopen van Club tijdens de zomermercato van vorig seizoen.

Ruud Vormer

Wedstrijden: 28 Goals: 5 Assists: 6

Als je van twee trainers kansen krijgt en uiteindelijk toch steeds naar de bank wordt verwezen, dan moet dat een eyeopener zijn. De staat van verdienste van de kapitein is natuurlijk enorm, maar dit was duidelijk het seizoen te veel.

© Belga Image

Noah Mbamba

Wedstrijden: 14 Goals: 0 Assists: 0

De piepjonge middenvelder mocht onder Philippe Clement geregeld proeven van het grote werk, maar verdween onder Alfred Schreuder helemaal naar het achterplan.

Cisse Sandra

Wedstrijden: 7 Goals: 1 Assists: 0

Ook Cisse Sandra kwam onder Schreuder niet meer aan de bak. Volgend seizoen zullen talenten zoals hij en Mbamba ongetwijfeld verder kunnen rijpen bij Club NXT in 1B.

De spelers die in minder dan vijf wedstrijden in actie kwamen, zijn niet in deze lijst opgenomen.

Simon MignoletBig Si ging een paar keer de mist in in de loop van het seizoen, maar veel punten kostte dat zijn team niet. In moneytime was hij echter zo goed als onklopbaar en serveerde hij de straffe koffie die ze in Limburg van hem gewoon zijn.Hans VanakenDe lachwekkende heatmap van Vanaken op het EK 2021 ging viraal, maar wat hij sindsdien presteerde, was ronduit fenomenaal. Bij de Rode Duivels werkte hij zich op tot een sleutelspeler en bij Club Brugge bleef hij dé bepalende figuur, ook al moest hij onder Alfred Schreuder vaak wat lager op het veld acteren.Mats RitsOnvermoeibare box-to-box die met zijn infiltraties de tegenstander pijn deed. Dat ze in de champions play-offs bij Club Brugge even met de handen in het haar zaten door zijn kruisbandblessure, zegt alles over zijn belang voor het team.Clinton MataDe snelheid en stevigheid van Mata waren als vanouds troeven om de wingers van de tegenstander lam te leggen. Al jaren een certitude in de verdedigingsgordel van Club Brugge.Charles De KetelaereHet goudhaantje van Club Brugge ontwikkelde zich dit seizoen verder en kan mooie stats voorleggen. Zijn vista en flair waren vaak bepalend. Kreeg in de play-offs opvallend veel zware tackels te verduren. Brandon MecheleNet zoals Olivier Deschacht dat jarenlang presteerde bij Anderlecht, komt de man van Bredene bij Club Brugge steeds weer boven water. Onder Clement belandde hij af en toe eens op de bank, maar voor Schreuder stond hij nooit ter discussie.Noa LangScoorde minder dan vorig seizoen, maar krikte wel zijn aantal assists op. Na een dipje in de maanden maart en april hervond hij zijn frisheid in de play-offs. Een goeie Noa Lang blijft een gesel voor elke verdediging.Denis OdoiLinksachter, rechtsachter, centraal in de verdediging, op de 6, op de 8... Er werd geschoven met Denis Odoi dat het een lieve lust was, maar op zijn 33ste was hij toch een van de revelaties na de winterstop. Tajon BuchananCanadese wervelwind die al het goeds wat vooraf over hem verteld was, bevestigde. Met zijn snelheid en acties bracht hij Club Brugge de broodnodige zuurstof op de flanken en maande hij de slabakkende Noa Lang weer tot scherpte.Andreas Skov OlsenAls je in elke wedstrijd gemiddeld ongeveer één keer beslissend bent, dan mag je spreken van een geslaagde entree in het Belgisch voetbal. Als Skov Olsen deze lijn doortrekt, kan hij volgend seizoen een van de sensaties in de Jupiler Pro League worden. Eder BalantaBij Balanta weet je: what you see is what you get. De bonkige Colombiaanse beer stond er wanneer het nodig was. Zag zich op het einde van het seizoen gedegradeerd tot back-up van Odoi op de 6.Stanley NsokiNsoki is een moderne verdediger, die technisch uitstekend is en vooruit kan voetballen. Alleen ging bij hem minstens één keer per wedstrijd het licht uit. Daarom staat hij hier niet hoger geklasseerd.Sargis AdamjanEen oude bekende van Schreuder die geregeld gebruikt werd als supersub. In die rol kwam hij het best tot zijn recht, want Adamjan moet het hebben van zijn inzet en loopacties, ook al is hij technisch best oké. Jack HendryDe Schotse centrale verdediger speelde onder Clement alles, maar viel onder Schreuder uit de ploeg en belandde zelfs op de tribune. Door de schorsing van Nsoki werd hij in de Champions play-offs weer opgevist en toonde hij dat hij zijn plaats heeft in de basiself.Edoeard SobolDe Oekraïense linksachter loopt stilaan met een 'net niet'-etiket op de rug. Trekt verdedigend zijn streng maar maakt in offensief opzicht vaak ongelukkige keuzes.Federico RiccaHoe langer het verblijf van de Uruguayaanse verdediger bij Club Brugge duurt, hoe grijzer het wordt. Verzamelde dit seizoen slechts vier basisplaatsen in de competitie.Bas DostVorig seizoen verkondigde de Nederlandse spits nog ambitieus dat hij een gooi naar de topschutterstitel wilde doen. Door de ontbolstering van De Ketelaere en de offensieve weelde van Club kwam hij niet veel meer aan spelen toe. Prikte toch nog 12 goaltjes binnen, maar dat hadden er, wat hem betreft, dus meer mogen zijn.Faitout MaouassaDe miljoenen euro's die hij kostte, kon de 21-jarige Franse linksachter op geen enkel moment rechtvaardigen. Een van de vele miskopen van Club tijdens de zomermercato van vorig seizoen.Ruud VormerAls je van twee trainers kansen krijgt en uiteindelijk toch steeds naar de bank wordt verwezen, dan moet dat een eyeopener zijn. De staat van verdienste van de kapitein is natuurlijk enorm, maar dit was duidelijk het seizoen te veel.Noah MbambaDe piepjonge middenvelder mocht onder Philippe Clement geregeld proeven van het grote werk, maar verdween onder Alfred Schreuder helemaal naar het achterplan. Cisse SandraOok Cisse Sandra kwam onder Schreuder niet meer aan de bak. Volgend seizoen zullen talenten zoals hij en Mbamba ongetwijfeld verder kunnen rijpen bij Club NXT in 1B.De spelers die in minder dan vijf wedstrijden in actie kwamen, zijn niet in deze lijst opgenomen.