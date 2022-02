Club Brugge heeft op bezoek bij Eupen geen steek laten vallen. De regerende kampioen haalde het aan de Kehrweg met 1-3 en verkleinde de kloof met leider Union weer tot 9 punten. Door het verlies van Antwerp thuis tegen KV Mechelen eerder op de dag, is blauw-zwart opnieuw tweede.

Eupen zette deze week na een reeks tegenvallende resultaten coach Stefan Krämer aan de deur en gaf het roer in handen van zijn assistent Michael Valkanis, maar van een schokeffect bij de Panda's bleek geen sprake. Club Brugge nam een droomstart en al na 7 minuten opende Hans Vanaken de score. De Rode Duivel kopte een voorzet van Skov Olsen tegen de netten. Na die vroege voorsprong kon Club rustig domineren en een onmondig Eupen slaagde er niet in een vuist te maken.

In de tweede helft toonde de thuisploeg een ander gelaat. Het kwam meer dreigen maar toch viel de goal net voor het uur aan de overkant via Charles De Ketelaere. Maar Eupen liet de moed niet zakken en vijf minuten later volgde de aansluitingstreffer langs Smail Prevljak (1-2). De Panda's gingen daarna door op hun elan en Mignolet kon Nuhu tien minuten voor tijd maar net van de gelijkmaker houden. Net voor affluiten besliste de ingevallen Sargis Adamyan de match voor Club met een simpele intikker.

In het klassement springt Club Brugge met 54 punten over Antwerp (53 punten). Union, dat zaterdag met 0-3 won in Charleroi, leidt met 63 punten. Eupen blijft vijftiende met 27 punten. De 28e speeldag wordt zondagavond afgesloten met Anderlecht/KRC Genk (18u30) en STVV/OH Leuven (21u)

Eupen zette deze week na een reeks tegenvallende resultaten coach Stefan Krämer aan de deur en gaf het roer in handen van zijn assistent Michael Valkanis, maar van een schokeffect bij de Panda's bleek geen sprake. Club Brugge nam een droomstart en al na 7 minuten opende Hans Vanaken de score. De Rode Duivel kopte een voorzet van Skov Olsen tegen de netten. Na die vroege voorsprong kon Club rustig domineren en een onmondig Eupen slaagde er niet in een vuist te maken. In de tweede helft toonde de thuisploeg een ander gelaat. Het kwam meer dreigen maar toch viel de goal net voor het uur aan de overkant via Charles De Ketelaere. Maar Eupen liet de moed niet zakken en vijf minuten later volgde de aansluitingstreffer langs Smail Prevljak (1-2). De Panda's gingen daarna door op hun elan en Mignolet kon Nuhu tien minuten voor tijd maar net van de gelijkmaker houden. Net voor affluiten besliste de ingevallen Sargis Adamyan de match voor Club met een simpele intikker. In het klassement springt Club Brugge met 54 punten over Antwerp (53 punten). Union, dat zaterdag met 0-3 won in Charleroi, leidt met 63 punten. Eupen blijft vijftiende met 27 punten. De 28e speeldag wordt zondagavond afgesloten met Anderlecht/KRC Genk (18u30) en STVV/OH Leuven (21u)