Club Brugge heeft een akkoord bereikt met FC Barcelona over de overgang van Ferran Jutgla. Dat heeft de landskampioen woensdag bevestigd. De Spaanse aanvaller ondertekent een contract voor vier jaar bij blauw-zwart.

De 23-jarige Ferran is een jeugdproduct van Espanyol Barcelona. In juli vorig jaar maakte hij de overstap naar FC Barcelona. Afgelopen seizoen scoorde de aanvaller negentien keer in 32 wedstrijden in de Primera Division R.F.E.F., het derde niveau in Spanje. Hij speelde ook zes wedstrijden in La Liga waarin hij een keer scoorde.

'Welkom Ferran!', klinkt het in een mededeling op de site van de West-Vlamingen, waarbij de aanwinst poseert met een Club-shirt met het nummer negen.

