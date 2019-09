Club Brugge heeft woensdagavond op de openingsspeeldag in groep A van de Champions League in het eigen Jan Breydelstadion een scoreloos gelijkspel afgeleverd tegen de Turkse landskampioen Galatasaray.

Club was doorlopend de betere ploeg, maar vergat de kansen af te maken en doet zo geen goede zaak in de strijd om de derde plaats in deze groep, waarin Real Madrid en Paris Saint-Germain buiten categorie zijn. Zij staan woensdagavond in het Prinsenpark nog tegenover elkaar.

Dinsdag verloor een ontstellend zwak Racing Genk al met 6-2 op bezoek bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, ook in die groep de op papier zwakste tegenstander.

Op de tweede speeldag staat Club op 1 oktober voor een verplaatsing naar het Santiago Berbabeustadion van het Real van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard, een dag later speelt Genk gastheer voor het Napoli van Dries Mertens.