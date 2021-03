Club Brugge had dinsdagmorgen goed nieuws te melden. Twee dagen voor het bekerduel van donderdag op Standard trainden verdedigers Stefano Denswil en Matej Mitrovic en aanvallende middenvelders Noa Lang en Hans Vanaken opnieuw mee.

Ook Club NXT-speler Samuel Asoma, die net als Denswil, Mitrovic, Vanaken en Lang besmet was met COVID-19, kon meetrainen. De technische staf, inclusief coach Philippe Clement, zou ook opnieuw klaar zijn om te coachen. Voor Mats Rits, Charles De Ketelaere en reservedoelman Ethan Horvath komt het duel tegen Standard nog te vroeg. Zij zitten nog in isolatie. Bas Dost is out met een hamstringblessure.

Er lijkt voor blauw-zwart zo stilaan een einde te komen aan twee moeilijke weken, vol met coronabeslommeringen. Twee weken geleden, in de aanloop naar de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League, vond het coronavirus ingang in de Brugse spelersgroep. Met een noodploeg ging Club eruit in Europa. Het competitieduel van afgelopen zondag in Gent kon uitgesteld worden. De bekerpartij van donderdag in Luik gaat zeker door.

