Club Brugge mag blijven dromen van de landstitel. De uittredende landskampioen maakte zondag na de pauze het verschil tegen competitieleider Racing Genk en won met 3-2. Club Brugge nadert tot op drie punten van Genk, met nog twee speeldagen voor de boeg.

Een zinderend Jan Breydelstadion werd na drie minuten in stilte gehuld. Een vrije trap van Trossard belandde aan de tweede paal bij Dewaest, die het leer in één tijd in de rechterbovenhoek borstelde.

Club Brugge probeerde te herstellen van deze opdoffer. Vukovic moest in actie komen op een schot van Diatta. Het team van Ivan Leko voerde de druk op in de intense topper, maar dat resulteerde niet in duidelijke kansen. Opnieuw Diatta ondernam tweemaal een poging, maar hij kon niet binnen het doelkader besluiten.

Meteen na de pauze namen de bezoekers de bovenhand. Maar het was Vanaken die aan de overzijde de score in evenwicht bracht. De Gouden Schoen knikte de bal tegen de netten op een hoekschop van Vormer.

Het doelpunt gaf Club Brugge vleugels. Toch profiteerde Malinovskyi bijna van balverlies van Dennis. Horvath pakte uit met een mooie save. Vooruitgestuwd door de enthousiaste supporters viel de tweede Brugse treffer niet veel later. Wesley stuurde Diatta het laantje in. De Senegalees bediende de ingevallen Openda, die de 2-1 binnenduwde.

En nog was het Brugs feest niet gedaan. Diatta nam een voorzet van Mata in één tijd op de slof en vloerde Vukovic: 3-1. Na contact tussen Dewaest en Openda in de Genkse zestien wees ref Bram Van Driessche naar de penaltystip na het bekijken van de beelden.

Vanaken trapte de elfmeter echter tegen de lat.

Genk reageerde nog met een kopbaldoelpunt van de ingevallen Gano. Een krul van Vormer ging net naast de kooi van Vukovic. Het werd uiteindelijk toch nog bibberen voor Club Brugge, Samatta kopte in de extra tijd tegen de paal. In de stand nadert Club Brugge (47 ptn) tot op drie punten van Genk (50 ptn). Door de halvering van de punten en het extra halve punt dat Genk daardoor bijgekregen heeft, is bij een gelijke stand Club altijd in het voordeel.

Op de negende speeldag gaat Racing Genk donderdag (20u30) op bezoek bij Anderlecht. Club Brugge speelt dan een uitduel tegen Standard. Volgende week zondag (18u) staan nog Genk-Standard en Club Brugge-Antwerp op het programma.

Antwerp, dat eerder op de dag 1-1 gelijkspeelde tegen Anderlecht, volgt met 39 punten als derde op acht punten van Club Brugge.