Club Brugge heeft zich voor volgend seizoen versterkt met linksachter Bjorn Meijer. De negentienjarige Nederlander maakt de overstap van FC Groningen en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract voor vier seizoenen.

Blauw-zwart zou volgens diverse media om en bij de zes miljoen euro neertellen voor Meijer. De linksachter is een jeugdproduct van FC Groningen en maakte vorig seizoen op de slotspeeldag van de Eredivisie zijn debuut op het hoogste niveau. Afgelopen winter knokte hij zich naar een basisplaats.

Uiteindelijk kwam hij dit seizoen tot dusver 21 keer in actie, waarin hij één keer scoorde en drie assists gaf. Er was veel interesse voor de Nederlandse jeugdinternational, maar Club Brugge haalde hem uiteindelijk binnen.

In Brugge moet hij op links de concurrentie aangaan met onder meer Eduard Sobol en Tajon Buchanan.

