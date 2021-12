Club Brugge heeft zondag het jaar 2021 afgesloten met een stevige valse noot. In een leeg Jan Breydelstadion liep de landskampioen op de 21ste en tevens laatste speeldag in de Jupiler Pro League tegen een 2-0 nederlaag aan in de stadsderby tegen Cercle, dat richting de middenmoot klimt.

Het was een zwak Club dat na 53 minuten op achterstand kwam via Senna Miangue. Nadien waren er wel kansen op de gelijkmaker, maar de kleine buur hield stand en maakte het vervolgens in de laatste minuut van de reguliere speeltijd af via Sousa.

Voor blauw-zwart was het de derde competitienederlaag van het seizoen, de eerste sinds medio november. Met 40 punten blijven ze op de tweede plaats in het klassement. Nummer drie in de stand Antwerp telt drie punten minder, maar zag zijn wedstrijd uit bij KV Kortrijk uitgesteld worden na een reeks coronabesmettingen. Leider Union Sint-Gillis kan zondagavond, mits een thuiszege tegen AA Gent, uitlopen tot negen punten.

Lastige opgave

Dat wordt een lastige opgave voor Dante Vanzeir en co, want de Buffalo's van Hein Vanhaezebrouck zitten in een goeie flow, wat ze woensdagavond nog onderstreepten met een bekerzege tegen Standard. De Rouches blijven ook onder Luka Elsner aanmodderen, getuige hun twaalfde plaats in de stand, en spelen zondagnamiddag thuis tegen staartploeg Zulte Waregem. Op papier lijkt dat voor de Luikenaars dé kans om nog eens drie punten te pakken, maar Essevee won op de vorige speeldag, de eerste na het vertrek van coach Dury, wél van KV Mechelen. In de laatste partij van de dag trekt KRC Genk 's avonds naar Oostende.

Maandag staan vier wedstrijden op het programma, met als meest opvallende affiche het paarswitte duel tussen hekkensluiter Beerschot en Anderlecht. De recordkampioen heeft als vierde in het klassement momenteel het felbegeerde ticket voor play-off 1 beet maar voelt de hete adem van Gent en Charleroi. Ook Beerschot heeft als rode lantaarn een zege broodnodig. Het verschil met nummer 17 Seraing bedraagt liefst 10 punten.

De bal rolt op het Kiel vanaf 21 uur. Op hetzelfde moment wordt in Stayen afgetrapt tussen STVV en Eupen. Eerder op de avond (vanaf 18u45) spelen KV Mechelen en Charleroi gastheer voor respectievelijk Seraing en OHL.

