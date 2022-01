Landskampioen Club Brugge wil vanaf de play-offs in april uitzonderlijke items te koop aanbieden als NFT's, digitale certificaten waarmee iemand zich eigenaar kan noemen van een voorwerp of zelfs van een evenement. Dat schrijft De Tijd donderdag. Daarmee is blauw-zwart de eerste Belgische club die zich op de NFT-markt stort.

Voor de Club Moments, zoals de marktplaats zal heten, slaat Club de handen in elkaar met de Amerikaanse blockchainexpert Simba. Daar zullen supporters dan bijvoorbeeld doelpunten, unieke videobeelden of zelfs quotes van spelers kunnen aankopen.

Club benadrukt dat het niet de bedoeling is om torenhoge prijzen te vragen voor de NFT's. 'We willen niet het Sotheby's van de Brugse sportmomenten worden. We willen beschikbaar blijven voor alle fans', aldus Bob Madou, chief business officer bij Club Brugge.

