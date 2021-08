Club Brugge leent David Okereke (23) komend seizoen uit aan Venezia, dat promoveerde naar de Serie A. Dat heeft de landskampioen donderdag bekendgemaakt.

De Nigeriaanse aanvaller werd in de zomer van 2019 door Club Brugge voor 8 miljoen euro weggeplukt bij Spezia Calcio. Na een indrukwekkend begin bij blauw-zwart kwam Okereke op een zijspoor terecht. In twee seizoenen bij Club Brugge scoorde hij 15 keer in 71 wedstrijden. Nu keert de aanvaller dus terug naar Italië. Bij de Bruggelingen heeft hij nog een contract tot de zomer van 2023.

