De Rouches gingen met 0-1 winnen op het veld van Cercle Brugge. Eerder zondag won Antwerp met 0-1 op het veld van Gent. Leider Club Brugge vergrootte zijn voorsprong met een uitzege in Beerschot. STVV en OH Leuven spelen om 20u45.

Standard pakt bij zwak Cercle Brugge zijn tweede zege op rij

Standard heeft zondag zijn eerste uitzege in de Jupiler Pro League sinds 4 oktober geboekt. De Rouches gingen met 0-1 winnen op het veld van Cercle Brugge. Een vroege goal van Maxime Lestienne volstond voor de Luikenaars. Voor Standard-coach Mbaye Leye is het zijn tweede zege in evenveel duels als trainer. Maandag debuteerde hij met een 3-1 zege tegen Waasland-Beveren.

Standard klimt dankzij haar tweede zege in 2021 naar de achtste plaats, met 31 punten na 21 speeldagen. Cercle Brugge blijft in crisis achter met 1/27. Het is voorlaatste met 19 punten.

Antwerp pakt op een diefje de drie punten in Gent

Antwerp heeft zondag in de Jupiler Pro League de drie punten gepakt op het veld van AA Gent. De Great Old, met nieuwe coach Franky Vercauteren voor het eerst op de bank, won dankzij een goal van Martin Hongla, een kwartier voor tijd, met 0-1. In de tussenstand klimt Antwerp naar de derde plaats. Gent blijft tegenvallend dertiende.

Club Brugge met 7 punten voorsprong

Club Brugge won met 0-3 zege bij Beerschot, dat voor het laatst onder Hernan Losada speelde.

Bas Dost, Odilon Kossounou en Noa Lang scoorden.

Club Brugge (45 punten) loopt zo zeven punten uit op eerste achtervolger Racing Genk, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Excel Moeskroen. Beerschot wacht nu al zeven wedstrijden op een zege en is negende met 30 punten.

