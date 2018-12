Club Brugge-talent Cyril Ngonge schitterde ook al in de Youth League

Een paar jaar geleden was er al eens een talentvolle lichting uit de jeugdacademie van Club Brugge: Nikola Storm, Tuur Dierckx, Boli Bolingoli, Brandon Mechele en Bjorn Engels hoorden daarbij. Ook nu weer komt er zo'n lichting aan. Sport/Voetbalmagazine sprak met Rik De Mil, trainer van de beloften, en Pascal De Maesschalck, hoofd jeugdopleidingen bij Club.

De Maesschalck: 'Iemand die eruit sprong, was Cyril Ngonge met zijn vier doelpunten. Dat heeft te maken met cijfers, maar ook met de ontwikkeling die hij maakt.'

De Mil: 'Voor de rest zit er veel talent in, maar die zijn misschien 16 of 17 en hebben nog een heel lange weg af te leggen.'

De Maesschalck: 'Talent is ook: hoe werken met de dingen die je intern duidelijk hebt benoemd? Een talent heeft het vermogen om dingen op te pikken, blijft werken en verandert daardoor zijn gedrag niet. We hebben hier een jongen gehad van wie op een bepaald moment werd gezegd 'de nieuwe Timmy Simons' (Daouda Peeters, inmiddels bij Sampdoria, nvdr). Voor die jongen was dat geen cadeau, eerder een zware steen. Schieten we er iets mee op als we iemand een groot talent noemen?'

De naam Ngonge viel al in verband met Liverpool. 'Onze tribunes zitten vol met scouts en managers', zegt De Maesschalck. 'Als die hun werk goed doen, moet zijn naam na zijn vier goals in hun verslag staan. Maar er zullen ook namen in staan van voetballers bij Monaco of Atlético. En of dat op zo'n jongen werkt? Ik weet niet of zijn begeleiders al werden gecontacteerd.'

De Mil: 'Ik denk dat het zeker een invloed heeft, maar de vraag is welke. Wij communiceren heel veel met de spelers en ik denk dat het bij Cyril een positieve invloed heeft. Sommigen zouden zweven, anderen bezwijken onder de druk. Cyril heeft heel veel kwaliteiten, maar één ervan is dat hij zich daar allemaal niet te veel van aantrekt en dat gebruikt als extra motivatie. Noah Fadiga kwam onlangs niet zomaar uit het niets erbij. Die was al vroeger ter sprake gekomen, maar soms zit Club 1 in een bepaald proces zodat het geen zin heeft om hem erbij te nemen. Tijdens de interlandbreak hadden we contact en hebben wij gezegd: als jullie spelers nodig hebben, is hij er klaar voor.'