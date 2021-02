In vergelijking met het elftal dat vorige week een 1-1 neerzette in het NSK Olimpiskystadion in de Oekraïense hoofdstad, moet interim-coach Rik De Mil noodgedwongen enkele wissels doorvoeren.

Club Brugge staat donderdagavond (21 uur) in het Jan Breydelstadion voor de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League tegen de Oekraïense vicekampioen en competitieleider Dinamo Kiev.

Net als vorige week voor de heenwedstrijd kende blauw-zwart een uiterst bewogen aanloop naar het duel, dat toen op een 1-1 gelijkspel eindigde. Gezien het uitdoelpunt een uitstekend resultaat voor de Bruggelingen, die toen al vijf spelers en de volledige trainersstaf misten vanwege een corona-uitbraak.

Daar kwamen woensdag ook nog doelman Simon Mignolet en Charles De Ketelaere bij. Club liet door de UEFA intussen een nieuwe test uitvoeren, maar gaat er wel van uit dat de twee sterkhouders er donderdagavond niet bij zullen zijn. 'Dat is een opdoffer, want het gaat om twee belangrijke spelers', bekende interim-coach Rik De Mil woensdag al tijdens een virtueel persmoment.

Wissels

In vergelijking met het elftal dat vorige week een 1-1 neerzette in het NSK Olimpiskystadion in de Oekraïense hoofdstad, moet De Mil dus noodgedwongen enkele wissels doorvoeren.

Als vervanger van Simon Mignolet komt Ethan Horvath in doel, de voormalige Brugse nummer een. De Amerikaan bewees eerder al - onder meer in de Champions League, dat hij zijn mannetje kan staan.

De Ketelaere vervangen centraal op het middenveld ligt heel wat moeilijker, gezien de talrijke afwezigheden daar. Nabil Dirar zou naar die positie kunnen verschuiven en dan kan Ignace Van der Brempt rechts voorin blijven staan, zoals maandag tegen OHL. Toen opende de Brugse youngster na een fraaie dribbel zelfs de score voor blauw-zwart.

Ook Thomas Van den Keybus zou centraal op het middenveld gezet kunnen worden, al is dat wegens een gebrek aan ervaring toch minder voor de hand liggend.

Resultaten

Club kan ook wel vertrouwen putten uit zijn recente resultaten tegen de stugge Oekraïners. Ondanks heel wat afwezigheden bij de bezoekers uit Brugge, geraakte het Dinamo van Mircea Lucescu vorige week in eigen stadion niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Vorig seizoen werd Dinamo in de derde voorronde van de Champions League nog uitgeschakeld door Club, dat de heenwedstrijd in Jan Breydel toen met 1-0 wist te winnen.

Club heeft deze keer het voordeel met de 1-1 uit de heenwedstrijd dat het ook de kat uit de boom kan kijken en dat Dinamo moet aanvallen en scoren, niet meteen de specialiteit van de counterploeg uit Kiev.

Club Brugge staat donderdagavond (21 uur) in het Jan Breydelstadion voor de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League tegen de Oekraïense vicekampioen en competitieleider Dinamo Kiev.Net als vorige week voor de heenwedstrijd kende blauw-zwart een uiterst bewogen aanloop naar het duel, dat toen op een 1-1 gelijkspel eindigde. Gezien het uitdoelpunt een uitstekend resultaat voor de Bruggelingen, die toen al vijf spelers en de volledige trainersstaf misten vanwege een corona-uitbraak. Daar kwamen woensdag ook nog doelman Simon Mignolet en Charles De Ketelaere bij. Club liet door de UEFA intussen een nieuwe test uitvoeren, maar gaat er wel van uit dat de twee sterkhouders er donderdagavond niet bij zullen zijn. 'Dat is een opdoffer, want het gaat om twee belangrijke spelers', bekende interim-coach Rik De Mil woensdag al tijdens een virtueel persmoment. In vergelijking met het elftal dat vorige week een 1-1 neerzette in het NSK Olimpiskystadion in de Oekraïense hoofdstad, moet De Mil dus noodgedwongen enkele wissels doorvoeren. Als vervanger van Simon Mignolet komt Ethan Horvath in doel, de voormalige Brugse nummer een. De Amerikaan bewees eerder al - onder meer in de Champions League, dat hij zijn mannetje kan staan. De Ketelaere vervangen centraal op het middenveld ligt heel wat moeilijker, gezien de talrijke afwezigheden daar. Nabil Dirar zou naar die positie kunnen verschuiven en dan kan Ignace Van der Brempt rechts voorin blijven staan, zoals maandag tegen OHL. Toen opende de Brugse youngster na een fraaie dribbel zelfs de score voor blauw-zwart. Ook Thomas Van den Keybus zou centraal op het middenveld gezet kunnen worden, al is dat wegens een gebrek aan ervaring toch minder voor de hand liggend. Club kan ook wel vertrouwen putten uit zijn recente resultaten tegen de stugge Oekraïners. Ondanks heel wat afwezigheden bij de bezoekers uit Brugge, geraakte het Dinamo van Mircea Lucescu vorige week in eigen stadion niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Vorig seizoen werd Dinamo in de derde voorronde van de Champions League nog uitgeschakeld door Club, dat de heenwedstrijd in Jan Breydel toen met 1-0 wist te winnen. Club heeft deze keer het voordeel met de 1-1 uit de heenwedstrijd dat het ook de kat uit de boom kan kijken en dat Dinamo moet aanvallen en scoren, niet meteen de specialiteit van de counterploeg uit Kiev.