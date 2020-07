Club Brugge zou zijn oog hebben laten vallen op Huddersfieldmiddenvelder Juninho Bacuna.

Met Hans Vanaken, Eder Balanta, Mats Rits, Charles De Ketelaere en Ruud Vormer heeft Club Brugge een goed gestoffeerd middenveld, maar versterking mag altijd.

Blauw-zwart heeft de Nederlandse middenvelder Juninho Bacuna van Huddersfield Town in het vizier, zo meldt Voetbal International. De 22-jarige Nederlander is een echte box-to-boxspeler die geregeld zijn doelpuntje meepikt en zelfs op de flanken uit de voeten kan.

Bacuna werd opgeleid in Nederland bij FC Groningen en verliet de club in 2018 voor Huddersfield, dat toen nog uitkwam in de Engelse Premier League, voor 2,5 miljoen euro.

Ondertussen is de club echter gezakt naar tweede klasse en ook daar bengelt het onderaan het klassement. Bacuna lijkt niet van plan om zijn verblijf bij The Terriers te verlengen. De jonge Nederlander was een van de zeldzame lichtpuntjes in het seizoen van de ex-club van Laurent Depoitre met zijn 6 goals en 5 assists in 36 wedstrijden.

Volgens Voetbal International zou Club Brugge al eens gepolst hebben naar de 22-jarige Nederlander, die een geschatte waarde heeft van 3,5 miljoen euro. Maar er is nog meer interesse voor Bacuna, die uitkwam voor de Nederlandse jeugdelftallen maar uiteindelijk voor Curaçao koos. Vooral Turkse clubs lijken aan zijn mouw te trekken met Besiktas en Istanbul Basaksehir op kop. Ook enkele Griekse en Russische clubs hebben zich gemeld.

Bij Club Brugge zou Bacuna niet de eerste Nederlander zijn. De laatste jaren passeerden met onder meer Ryan Donk, Lex Immers, Ricardo van Rhijn, Arnaut 'Danjuma' Groeneveld, Jordie Clasie en Vormer ook al enkele andere Nederlanders de revue bij blauw-zwart.

