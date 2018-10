Club Brugge-trainer Ivan Leko moet nacht in de cel doorbrengen

Club Brugge-coach Ivan Leko heeft een lijst van twintig vragen moeten beantwoorden en zal de nacht in een cel in het gebouw van de federale gerechtelijke politie in Hasselt doorbrengen. Dat heeft zijn advocaat Walter van Steenbrugge gezegd in een verklaring aan de verzamelde pers. Leko verschijnt morgenmiddag voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Die kon Leko vandaag niet meer ondervragen, omdat er zoveel arrestaties in de loop van woensdag zijn gebeurd.

'Ivan Leko heeft een verklaring afgelegd, maar ik denk dat er een capaciteitsprobleem is. Ik denk dat er een capaciteitsprobleem is, omdat er veel mensen gearresteerd zijn. Er is nog geen beslissing genomen', zei advocaat Van Steenbrugge, die ook meteen bevestigde dat hij morgenmiddag zijn cliënt opnieuw zal bijstaan als Leko voor de onderzoeksrechter moet verschijnen.

Leko werd voor dezelfde misdrijven gearresteerd als de anderen mensen in dit dossier. 'Hij heeft een twintigtal vragen beantwoord en de politie was heel correct. En Ivan Leko heeft dat goed doorstaan', zei Van Steenbrugge, die morgen een gunstige beslissing verwacht voor de trainer van Club Brugge.