Club Brugge begon aan het nieuwe seizoen met een eerste training in het Belfius basecamp in Westkapelle. Wat zijn de sportieve ambities?

Het grootste nieuws dat er maandag op de eerste trainingsdag van Club Brugge te rapen viel, was dat Candriam de nieuwe rugsponsor wordt. Het bedrijf, dat in meer dan twintig landen aan vermogensbeheer en beleggingsadvies doet, wil graag zijn naamsbekendheid verhogen. Het heeft in totaal 130 miljoen euro aan activa onder beheer en stelt 560 medewerkers te werk.

Vincent Hamelink, de Chief Investment Officer van de Belgische tak van de firma, was aanwezig op de persconferentie in Westkapelle. Samen met Bart Verhaeghe maakte hij er bekend dat Candriam zich voor drie jaar engageert om rugsponsor te worden bij blauw-zwart.

Er werd ook aangekondigd dat Belfius, een partner van Candriam, zijn naam voor drie jaar langer verbindt aan het ultramoderne trainingscomplex van Club Brugge.

Daarnaast werden ook de nieuwe thuis- en uitshirts gepresenteerd.

Lees verder onder de Instagrampost.

Gelukkige Vanaken

Maar hoe zit het met de sportieve ambities? Philippe Clement zei dat Club Brugge heel graag de dubbel zou pakken. Daarvoor moet het op 1 augustus voorbij Antwerp in de bekerfinale. Een dubbel lukte nog maar twee keer eerder in de geschiedenis van blauw-zwart: in 1977, onder Ernst Happel, en in 1996, onder Hugo Broos.

Clement wil ook voor een tweede titel op rij gaan. Maar bij blauw-zwart is het besef er wel dat het een spannend seizoen zal worden, met ook KAA Gent, Antwerp, KRC Genk en Anderlecht die grote ambities uitspreken.

De jacht op een nieuwe titel gaat straks in met een nagenoeg ongewijzigde spelersgroep. 'Ik verwacht weinig veranderingen in de kern', zei Clement.

Over mogelijke inkomende of uitgaande transfers liet de trainer het achterste van zijn tong niet zien. Een vertrek van Vanaken? 'Hans is gelukkig hier.' De komst van Chadli? 'Geen commentaar.'

Grootste valkuil

Wel benadrukte de coach dat een aantal jongens, zoals Eder Balanta en Michael Krmencik, de afgelopen weken fysiek veel vorderingen gemaakt hebben. De spelers hebben heel hard gewerkt in de coronaperiode en in hun vier weken durende vakantie, aldus Clement.

'De grootste valkuil is een eventuele mindere motivatie bij de spelers. Daar gaan we voor moeten opletten', waarschuwde Clement.

Hoe het zit met die motivatie, zal te zien zijn in de oefenwedstrijden die Club Brugge de komende weken speelt. Die vriendschappelijke matchen zullen afgewerkt worden zonder publiek, 'een goede voorbereiding op de eerste competitiewedstrijden'.

