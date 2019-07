Club Brugge neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev. Dat is het resultaat van de vandaag uitgevoerde loting op het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

De Belgische vicekampioen was in het niet-kampioenenspoor geen reekshoofd bij de loting. Ook het sterke FC Porto, Bazel, PSV Eindhoven, Olympiakos en Viktoria Plzen behoorden tot de potentiële tegenstanders. De heenwedstrijd wordt gespeeld op 6 of 7 augustus, de return op 13 augustus.

Indien Club Brugge de derde voorronde overleeft, moet blauw-zwart nog een laatste voorronde afwerken om in de poules van het kampioenenbal te geraken. Racing Genk is daarvoor als landskampioen rechtstreeks gekwalificeerd. Op 29 augustus kennen de Limburgers hun tegenstanders.

Als Club Brugge er wel meteen uitgaat, wacht het vangnet van de groepsfase van de Europa League. Coach Philippe Clement kondigde bij zijn aanstelling eind mei aan dat hij met Club Brugge graag als eerste Belgische team via de voorrondes wil doorstoten naar de groepsfase van de Champions League. Kiev is geen volledig onhaalbare kaart, maar de Oekraïeners mogen allerminst onderschat worden. Als vaste klant in de knock-outfase van de Europa League laten ze geregeld attractief voetbal zien. Vorig jaar werden ze echter kansloos eruit gekegeld door Chelsea (3-0 verlies, 0-5 verlies) in de zestiende finales.