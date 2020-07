Club Brugge zal zich dinsdag niet verkiesbaar stellen om zijn mandaat binnen de Raad van Bestuur van de Pro League te verlengen.

Dat heeft CEO Vincent Mannaert maandag in een mail aan de profclubs aangekondigd, zo schrijft Het Nieuwsblad en wordt bevestigd aan Belga. Club Brugge is het gekibbel binnen de Pro League beu en verkiest een stap terug te zetten.

De Algemene Vergadering van de Pro League stemt dinsdag over acht zetels binnen de Raad van Bestuur. Liefst acht van de huidige mandaten lopen af. Enkel 1B-vertegenwoordiger Philippe Bormans (Union SG) is veilig, maar de vier vertegenwoordigers van de G5 (Marc Coucke/Anderlecht, Michel Louwagie/AA Gent, Vincent Mannaert/Club Brugge en Bruno Venanzi/Standard) en de vier vertegenwoordigers van de K11 (Mehdi Bayat/Charleroi, Joseph Allijns/KV Kortrijk, Eddy Cordier/Zulte Waregem en Patrick Orlans/Oostende) moeten vervangen worden. Als het voorstel van Charleroi-bestuurder Mehdi Bayat aanvaard wordt, komt er bovendien nog een extra zitje voor de K11.

Het is nu wel al duidelijk dat Club Brugge voorlopig geen vertegenwoordiger meer zal afvaardigen binnen de Raad van Bestuur. Mannaert laat weten dat hij zijn aflopende mandaat niet wenst te verlengen. Exact een jaar geleden trok ook Club-voorzitter Bart Verhaeghe zich terug uit de bestuurskamers van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League om zich te focussen op het eigen project op Jan Breydel. (Belga)

