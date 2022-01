De 19-jarige flankspeler van Club Brugge zou op het punt staan een contract te tekenen bij het Oostenrijkse RB Salzburg en zal vanavond niet spelen tegen Union. Dat maakten verschillende Belgische media donderdagavond bekend.

Ignace Van Der Brempt lijkt zijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld voor Club Brugge. Volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws zou de 19-jarige Belg namelijk na de wedstrijd van donderdagavond naar Oostenrijk vliegen om daar een contract te tekenen bij topclub RB Salzburg.

Dat zorgt bij coach Alfred Schreuder voor wat problemen, want hij zou volgense de kranten van plan zijn geweest om Van Der Brempt te laten starten in de topper tegen Union. Maar dat zou de jongen flankspeler nu geweigerd hebben.

Van Der Brempt kwam in de zomer van 2017 over van de jeugd van KV Mechelen en maakte zijn debuut voor het A-team van Club Brugge in september 2019. Maar het was tot vorig seizoen wachten totdat Van Der Brempt echt doorbrak. Onder meer in de Champions League liet hij toen mooie dingen zien. Dit jaar is het echter vooral toekijken vanop de bank, zoals ook vorige zondag tege Standard het geval was. In totaal zit hij aan 36 wedstrijden voor de landskampioen, waarin hij één keer scoorde en twee assists gaf.

