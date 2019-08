Na de stroeve 0-2 overwinning afgelopen zaterdag, speelt Club Brugge vanavond al opnieuw in de terugmatch van de derde ronde in de Champions League. Blauw-zwart probeert tegen Dinamo Kiev een 1-0 overwinning vast te houden.

Klokslag 19u30 start Club aan zijn tweede duel tegen het Oekraïense Dinamo Kiev. Vorige week nam het nipt de maat van de Oost-Europeanen na een strafschopdoelpunt van Hans Vanaken. Phillipe Clement gaf een aantal basispionnen rust tegen KV Oostende afgelopen zaterdag in de 0-2 overwinning om zijn manschappen zo fris mogelijk aan de aftrap te krijgen. Het belooft namelijk een fysieke veldslag te worden.

Voor de achtste maal bekampt FCB een ploeg op Oekraïense grond. Met één zege, drie gelijke spelen en evenveel verliespartijen oogt die statistiek dus een dubbeltje op z'n kant voor vanavond. De laatste keer zorgt waarschijnlijk voor kleine nachtmerries in en rond Jan Breydel, want in 2015 verloor Club toen met 0-1 van Dnipro in de kwartfinale van de Europa League. Een 0-0 thuis resulteerde toen in een jammerlijke uitschakeling. Die ploeg werd intussen al bankroet verklaard en werd daarna ontbonden.

Club rekent op z'n vernieuwde tandem vooraan Okereke-Tau om dat belangrijke uitdoelpunt te maken, terwijl Big Si de nul moet proberen houden. Clement wil namelijk koste wat kost de groepsfase van het kampioenenbal halen. Na deze ronde wacht nog LASL Linz of FC Bazel op de Bruggelingen.