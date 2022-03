Club Brugge heeft zondagnamiddag op de 32e speeldag in de Jupiler Pro League met 3-1 gewonnen van Racing Genk.

Club startte meer dan degelijk tegen de Genkenaars en klom na amper drie minuten al met een gelukje op voorsprong, toen aanvoerder Hans Vanaken een schot van Mats Rits in doel devieerde: 1-0. Vreemd genoeg ging meteen na de openingstreffer de voet al van het gaspedaal bij de thuisploeg, die de bezoekers uit Limburg steeds meer in de wedstrijd liet komen. Dat resulteerde in de gelijkmaker, met de rust in zicht. Junya Ito kreeg een zee van tijd en ruimte en schoof zo na 39 minuten de verdiende gelijkmaker voorbij Simon Mignolet in de verste hoek: 1-1.

Na rust kwam Club furieus uit de kleedkamer en opnieuw werd na amper drie minuten gescoord. Prima aanval en combinatie op rechts, waarna de voorzet van Clinton Mata door de vrijstaande Charles De Ketelaere in doel werd gekopt: 2-1. Net voorbij het uur werd het helemaal lastig voor de bezoekers, toen Mujaid Sadick als laatste man aan de noodrem moest gaan hangen op de doorgebroken Rits.

Genk nog een halfuur met tien en zo liepen ze nog tegen een derde tegendoelpunt aan. Met een knappe treffer bekroonde Sargis Adamyan een kwartier voor affluiten zijn uitstekende wedstrijd en zo leverde het duel tussen de regerende landskampioen en de vicekampioen een Brugse winnaar op.

Met de zesde zege op rij in de competitie komt blauw-zwart nu op 66 punten, 5 minder dan leider Union, dat de voorbije weken met de punten aan het morsen is en vrijdagavond niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen KV Oostende.

Racing Genk staat in een seizoen om snel te vergeten pas op de achtste plaats en zal nog moeten knokken voor zijn ticket voor de Europe Play-offs.

