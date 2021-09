Club Brugge heeft de contracten van goudhaantjes Charles De Ketelaere (20) en Noa Lang (22) met een jaar verlengd.

Dat meldt blauw-zwart vrijdag. De Ketelaere blijft nog tot 2024 aan boord, Lang verbindt zich tot 2025 aan de landskampioen.

Beide aanvallers, die alle twee op heel wat interesse van buitenlandse clubs kunnen rekenen, blonken woensdag nog uit in de Champions League-wedstrijd tegen PSG (1-1) in het Jan Breydelstadion.

Vorig seizoen brak De Ketelaere helemaal door bij Club Brugge, waar hij alle jeugdreeksen doorliep. Intussen is hij een vaste waarde geworden in het team van Philippe Clement. Op het voorbije Gala van de Gouden Schoen werd De Ketelaere, die in november van vorig jaar debuteerde bij de Rode Duivels, verkozen tot Belofte van het Jaar. Hij was dit seizoen al goed voor drie goals en twee assists in zeven wedstrijden. Lang, opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de komende WK-kwalificatieduels, ruilde in oktober 2020 Ajax voor Club Brugge. In het voorbije kampioenenjaar van de Bruggelingen was de Nederlander 22 keer beslissend (14 doelpunten, 8 assists) in 24 competitiematchen. Dat leverde hem de trofee Belofte van het Jaar op tijdens het Gala van de Profvoetballer van het Jaar.

De Ketelaere is, net als Jeremy Doku (Rennes), in de running voor de Europese Golden Boy Award.

