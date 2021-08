Club Brugge heeft de twintigjarige Owen Otasowie aangetrokken. De Amerikaans-Britse middenvelder komt over van het Engelse Wolverhampton Wanderers. Hij ondertekende bij de landskampioen een contract voor vier seizoenen.

Otasowie belandde in 2017 bij de Wolves. Vorig seizoen mocht hij zes keer opdraven in de Premier League. Leander Dendoncker hield hem er uit de basis. Eind 2020 verzamelde hij ook zijn eerste cap voor de VS in een oefenduel tegen Wales. Otasowie krijgt bij blauw-zwart het rugnummer 8. Club betaalt naar verluidt vier miljoen euro voor zijn diensten.

Owen is a Bruges boy! 💙🖤 pic.twitter.com/9mZ9L6itEK — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 20, 2021

