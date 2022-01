Club Brugge heeft zich met de Deense international Andreas Skov Olsen versterkt.

Dat deelde blauw-zwart vrijdag mee. De 22-jarige winger komt over van het Italiaanse Bologna. Hij tekende een contract tot 2026.

Bologna plukte Skov Olsen in 2019 voor 6 miljoen euro weg bij zijn jeugdclub Nordsjaelland, waarvoor hij in 51 wedstrijden 27 doelpunten scoorde en 7 assists uitdeelde. In Italië kon hij geen basisstek afdwingen, maar bij de Deense nationale ploeg is hij wel een vaste waarde (6 goals in 15 wedstrijden).

