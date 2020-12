Club Brugge voorlopig aan de leiding na moeizame zege tegen STVV

Met een 1-0 zege tegen Sint-Truiden heeft Club Brugge zaterdag op de vijftiende speeldag de leiding genomen in de Jupiler Pro League. David Okereke scoorde het enige doelpunt van de partij in de 57e minuut, drie minuten nadat hij ingevallen was.

David Okereke viel in en scoorde

Met dertig punten heeft Club Brugge nu twee punten voor op Beerschot en Genk, die zondag spelen. Genk ontvangt om 13u30 Antwerp, Beerschot om 16u00 Eupen. Sint-Truiden, dat op zoek is naar een nieuwe coach na het ontslag van Keven Muscat, is zeventiende met elf punten, één meer dan hekkensluiter Moeskroen. Eerder versloeg Oud-Heverlee Leuven Cercle Brugge met 2-1. Waasland-Beveren won de topper onderin tegen rode lantaarn Moeskroen met 2-0, na goals van man-in-vorm Koita en Frey. Vrijdag kwam Anderlecht niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij Zulte Waregem. Met dertig punten heeft Club Brugge nu twee punten voor op Beerschot en Genk, die zondag spelen. Genk ontvangt om 13u30 Antwerp, Beerschot om 16u00 Eupen. Sint-Truiden, dat op zoek is naar een nieuwe coach na het ontslag van Keven Muscat, is zeventiende met elf punten, één meer dan hekkensluiter Moeskroen. Eerder versloeg Oud-Heverlee Leuven Cercle Brugge met 2-1.Waasland-Beveren won de topper onderin tegen rode lantaarn Moeskroen met 2-0, na goals van man-in-vorm Koita en Frey.Vrijdag kwam Anderlecht niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij Zulte Waregem.