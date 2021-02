Club Brugge zou drie dagen voor de heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League, donderdag op bezoek bij Dinamo Kiev, vrezen voor een nieuwe corona-uitbraak. Dat berichten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Stefano Denswil en Matej Mitrovic zouden maandag een positief testresultaat op COVID-19 hebben ontvangen. Ook Charles De Ketelaere is ziek. Hij werd uit voorzorg naar huis gestuurd. Dinsdagmorgen krijgt Club Brugge van de UEFA de uitslagen van de coronatesten die maandag werden afgenomen.

Vorige week kampte blauw-zwart al met enkele coronagevallen onder het personeel. Omdat de betrokken werknemers niet in contact kwamen met de spelers, hoopte Club dat de spelerskern virusvrij zou blijven. Dat lijkt nu ijdele hoop te zullen zijn. Club Brugge kreeg bij haar eerste Europees duel van het seizoen, de openingswedstrijd in de groepsfase van de Champions League eind oktober bij Zenit (1-2), ook af te rekenen met enkele coronagevallen. Toen moesten Simon Mignolet, Odilon Kossounou en de intussen vertrokken Michael Krmencik in Brugge blijven met een positieve test.

Stefano Denswil en Matej Mitrovic zouden maandag een positief testresultaat op COVID-19 hebben ontvangen. Ook Charles De Ketelaere is ziek. Hij werd uit voorzorg naar huis gestuurd. Dinsdagmorgen krijgt Club Brugge van de UEFA de uitslagen van de coronatesten die maandag werden afgenomen.Vorige week kampte blauw-zwart al met enkele coronagevallen onder het personeel. Omdat de betrokken werknemers niet in contact kwamen met de spelers, hoopte Club dat de spelerskern virusvrij zou blijven. Dat lijkt nu ijdele hoop te zullen zijn. Club Brugge kreeg bij haar eerste Europees duel van het seizoen, de openingswedstrijd in de groepsfase van de Champions League eind oktober bij Zenit (1-2), ook af te rekenen met enkele coronagevallen. Toen moesten Simon Mignolet, Odilon Kossounou en de intussen vertrokken Michael Krmencik in Brugge blijven met een positieve test.