Club Brugge heeft woensdag haar vierde competitiezege op rij geboekt. Blauw-zwart won op de negentiende speeldag van de Jupiler Pro League met ruime 1-4 cijfers op het veld van OH Leuven.

In de tussenstand blijft blauw-zwart tweede, op vier punten van koploper Union. Leuven is vijftiende.

De partij aan Den Dreef begon met kansen aan beide zijden. Simon Mignolet hield Mathieu Maertens al vroeg van de openingstreffer en het doelpunt viel halverwege de eerste helft aan de overkant. Een schot van Noa Lang week af op Chakla en belandde zo ietwat gelukkig in doel, 0-1. Hendry kopte voor Club vervolgens nog op de lat en Lang verzuimde een tweede keer te scoren, alleen voor Runarsson. De IJslandse goalie moest vlak voor rust vervangen worden met een hoofdblessure na een botsing met de Nederlander.

De Ketelaere

Na de pauze zette Club de goede periode verder. Leuven kwam niet meer tot doelgevaar en na 67 minuten verdubbelde Charles De Ketelaere de Brugse voorsprong met een knap schot vanuit een scherpe hoek, 0-2. De ban was nu gebroken en de in de basis teruggekeerde Ruud Vormer en opnieuw De Ketelaere zorgden voor zware 0-4 cijfers. Maertens kon in het slot nog milderen tot 1-4.

Eerder op de avond waren er overwinningen voor leider Union (0-2 bij Zulte Waregem) en Mechelen (4-3 tegen Gent). Standard-Beerschot werd uitgesteld vanwege politieprotesten.

