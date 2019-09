Club Brugge heeft zich maandag op de slotdag van de transferperiode versterkt met middenvelder Eder Balanta en aanvaller Mbaye Diagne. Dat maakten ze bekend via Twitter.

Balanta, een 26-jarige Colombiaanse middenvelder, komt over van FC Basel en ondertekende een contract voor drie seizoenen. Diagne, een 27-jarige Senegalese aanvaller, wordt voor één seizoen gehuurd van Galatasaray, met aankoopoptie. Club betaalt 3,35 miljoen euro voor de huur. De aankoopoptie voor de topschutter van Turkse competitie van vorig jaar bedraagt dertien miljoen euro.

Vervanger Nakamba

Club speurde naar een vervanger voor Marvelous Nakamba, die een transfer richting Aston Villa en de Champions League forceerde, al komt hij er voorlopig weinig aan spelen. Na het uitgebreide geflirt met Victor Wanyama (Tottenham) koos Club voor Balanta. 'Hij is een linksvoetige defensieve middenvelder die ook centraal achterin uit de voeten kan', beschrijven ze hun nieuwkomer.

De achtvoudige Colombiaanse international, die deel uit maakte van de selectie voor het WK 2014, schakelde met FC Basel dit seizoen nog PSV uit in de voorrondes van de Champions League. Vervolgens sneuvelden Balanta en Basel tegen het Oostenrijkse Linz, dat vorige week door Club Brugge uit de Champions League werd gehouden.

Neusje voor goals

Mbaye Diagne heeft al een verleden in de Jupiler Pro League bij Lierse (2014) en Westerlo (2015), telkens op huurbasis van Juventus. Destijds viel de Senegalees vooral op door zijn wispelturigheid. Bij Lierse scoorde hij wel zeven keer, waaronder twee hattricks. Zijn neusje voor de goal verloor hij in Turkije niet het voorbije anderhalf seizoen. In de terugronde van vorig seizoen kwam hij bij Galatasaray tot elf goals in twintig matchen.

In het kalenderjaar ervoor bij Kasimpasa deed hij nog beter met 32 treffers in 36 duels. Bij Club Brugge moet Diagne voorin de concurrentie aangaan met recordaankoop David Okereke. Opvallend: blauw-zwart zit in de Champions League in dezelfde poule als Galatasaray. Diagne komt dus al snel zijn ex-ploeg tegen.