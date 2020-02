Door zich te plaatsen voor de bekerfinale blijft Club Brugge druk bezig vele borden in de hoogte te houden. Maar winnen is er hard werken.

Het leek woensdag in Waregem wel alsof Club Brugge moest opboksen tegen vier topcoaches. Dat Olivier Deschacht en Davy De fauw hun sportieve baas Francky Dury al assisteren tijdens de besprekingen en in het dagelijkse werk op het oefenveld en in de kleedkamer is bekend. Het zijn twee tactisch zeer onderlegde voetballers, die hun ervaring ten dienste stellen van de ploeg en het resultaat.

Er zit muziek in de spelersgroep van Zulte Waregem en in de jeugd daar. Dat zagen we zondagavond, tegen Waasland-Beveren, en opnieuw tegen Club Brugge. Deze ploeg zou een aanwinst zijn voor play-off 1, maar dat kunnen we ook zeggen van KRC Genk. En in Wallonië vinden ze dat ongetwijfeld ook van Charleroi, al is het daar toch vooral dankzij organisatie achter de bal. Dan lijkt Zulte Waregem completer. Afspraak zaterdagavond op Mambour, waar de twee tegenover elkaar staan.

Echte toppers staan er twee keer per week, zien of de Mensahs, Oberlins, Larins of Sissako's van de ploeg dat daar ook kunnen opbrengen. Anders dreigt de anonimiteit (en het tijdsverlies in hun soms nog prille carrière) van play-off 2. Op basis van wat ze gisteren lieten zien, zou dat jammer zijn.

Met de hulp van Jelle

Sinds eind januari heeft Dury er nog een vierde schaduwcoach bij: Jelle Vossen. Die stond dan wel niet op het terrein om te scoren zoals hij tegen Waasland-Beveren deed, hij had wel de tactische analyse van Club goed gemaakt en zijn nieuwe club geholpen. Voor even geen vrienden.

Hoe Sissako, Seck, Marcq, Deschacht, Walsh, Mensah en co alle looplijnen van Club perfect lazen en het blauw-zwart zeer moeilijk maakten: chapeau. Hoe Gianni Bruno liep (in de weg van Balanta in balverlies, weg van Balanta in balbezit): ook slim. Of goed geïnstrueerd. Het stond goed bij de thuisploeg, die Dury voor een vierde keer (als coach) naar de Heizel - excuseer, het Koning Boudewijnstadion - had kunnen loodsen. De lof achteraf uit Brugse hoek was terecht. Dury koopt er niks voor, zoals hij voor de camera's aangaf, maar hij kan het meenemen in de rest van het play-off 1-debat.

Klasse maakt het verschil

Dat Club het uiteindelijk toch haalde, heeft met klasse te maken. Achterin de klasse van Mignolet, die in de heenwedstrijd de spanning terugbracht door een uniek foutje in het uitvoetballen, maar dat aan de Gaverbeek - wat wordt daar gebouwd en vernieuwd! - ruimschoots compenseerde.

Voorin was er de klasse van De Ketelaere, die een uitschuiver van Bossut mooi uitbuitte en vanuit een scherpe hoek scoorde. De voorbije jaren maakten ze zich bij de jeugd van Club sterk dat Charles zou doorbreken, ze krijgen gelijk. Na een paar basisplaatsen wat buiten adem, maar nu, in een rol als zwervende spits iets meer op links, weer fris en dartel. De toekomst ligt open. En hij heeft een voordeel: zijn trainer gelooft hard in hem. Dat geeft vleugels.

En zo kan bij Club weer bekerkoorts ontstaan. Dat leek er dit seizoen nog te weinig: Oostende uit was matig, Anderlecht top maar dat had meer met de naam van de tegenstander te maken, Waregem thuis en uit (voor de rust tenminste) leek ook geregeld op another day at the office.

Winning everywhere you go, het lijkt soms te wennen. Al blijft het hard werken voor Vormer en co, de tegenstand stelt zich steeds beter in, zeker in uitwedstrijden. Dat zal voor Club zondag op Sclessin niet anders zijn.

