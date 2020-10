Club Brugge heeft zich maandag met de Nederlandse belofte-international Noa Lang versterkt. De 21-jarige spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Ajax. Club Brugge bedong ook een aankoopoptie.

Lang is een jeugdproduct van Ajax, in 2018 kwam hij er in de A-kern. In totaal speelde hij veertien wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en daarin scoorde hij vier keer.

In de tweede helft van vorig seizoen werd hij aan FC Twente uitgeleend. De aanvaller doorliep alle jeugdreeksen van Oranje en kan op beide flanken uit de voeten.

