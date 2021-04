Club Brugge heeft op de 32e speeldag in 1A geen fout gemaakt in de aanloop naar de play-offs. De leider in de Belgische competitie klopte KV Kortrijk na een leuke derby met 1-2.

Kortrijk kwam in het openingskwartier al een aantal keer opzetten en maakte het Club een paar keer moeilijk. In minuut 13 was het meteen prijs voor Kortrijk na een doelpunt van Timothy Derijck. De blijheid van Kortrijk was echter van korte duur na een tussenkomst van de VAR, die het doelpunt uiteindelijk afkeurde wegens buitenspel. Kortrijk zakte niet in en bleef druk zetten op de verdediging, en met succes. In minuut 18 ging Brandon Mechele aan het knoeien en gaf zo de bal aan Gueye die Zinho Gano wegstuurde voor de verdiende 1-0.

Lang kon Kortrijk niet genieten van de voorsprong. Na een weggekopte corner van Vormer knalde Sobol een stuitende bal geweldig in de bovenhoek en zette zo de bordjes weer gelijk, meteen ook de ruststand.

Hans Vanaken

In de tweede helft ging Brugge nadrukkelijk op zoek naar een goal. Die kwam er pas in 77e minuut nadat Club een penalty kreeg na een lichte fout van Derijck op Sobol. De VAR kwam nog even tussen, maar de bal ging gewoon op de stip. Vanaken twijfelde niet en zette de strafschop simpel om: 1-2, meteen ook de eindstand.

Club staat na de zege al 19 punten los op eerste achtervolger Antwerp, dat maandag tegen Anderlecht speelt. Kortrijk staat op een vrij veilige 14e plaats met 36 punten.

