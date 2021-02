Als alles volgens plan verloopt, trekt voetbalclub Club Brugge nog voor de zomer naar de Brusselse beurs.

Dat meldt De Tijd. De landskampioen zou de eerste Belgische club zijn die een beursnotering krijgt.

Het is voorlopig onduidelijk of de beursgang zal verlopen via de verkoop van bestaande en/of nieuwe aandelen. Ook over de omvang van de operatie is het nog koffiedik kijken. Wel is het de bedoeling dat Club Brugge straks op de hoofdmarkt van Euro­next Brussel noteert. Club Brugge zal de opbrengst van de beursgang naar alle waarschijnlijkheid gebruiken om (een deel van) zijn stadionplannen te financieren. De club wil een nieuwe voetbaltempel met 40.000 plaatsen neerzetten op de Olympia­site, waar het huidige Jan Breydelstadion staat. Het project heeft een prijskaartje van on­geveer 100 miljoen euro.

Financieel gaat het Club Brugge al even voor de wind. In het seizoen 2019-2020 verpulverde blauw-zwart met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst alle records. Dankzij Europese competities is de club bovendien verzekerd van miljoeneninkomsten.

In het buitenland noteren al meerdere clubs op de beurs, waaronder Ajax Amsterdam, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus Turijn en Olympique Lyonnais.

Dat meldt De Tijd. De landskampioen zou de eerste Belgische club zijn die een beursnotering krijgt. Het is voorlopig onduidelijk of de beursgang zal verlopen via de verkoop van bestaande en/of nieuwe aandelen. Ook over de omvang van de operatie is het nog koffiedik kijken. Wel is het de bedoeling dat Club Brugge straks op de hoofdmarkt van Euro­next Brussel noteert. Club Brugge zal de opbrengst van de beursgang naar alle waarschijnlijkheid gebruiken om (een deel van) zijn stadionplannen te financieren. De club wil een nieuwe voetbaltempel met 40.000 plaatsen neerzetten op de Olympia­site, waar het huidige Jan Breydelstadion staat. Het project heeft een prijskaartje van on­geveer 100 miljoen euro. Financieel gaat het Club Brugge al even voor de wind. In het seizoen 2019-2020 verpulverde blauw-zwart met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst alle records. Dankzij Europese competities is de club bovendien verzekerd van miljoeneninkomsten. In het buitenland noteren al meerdere clubs op de beurs, waaronder Ajax Amsterdam, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus Turijn en Olympique Lyonnais.