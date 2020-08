Hoe vermijd je protest bij de bouw van een nieuw stadion? Door de buren intensief bij alle stappen te betrekken. Dus werden de bewoners in de wijk rond Jan Breydel in maart een eerste keer gehoord en kregen ze vandaag/vrijdag de primeur van wat in theorie in de loop van het seizoen 2022/23 klaar moet zijn voor gebruik: een ecovriendelijk stadion dat zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt in een residentiële wijk.

In tijden van bubbels en corona is het niet eenvoudig om groot buurtoverleg te organiseren. Club Brugge deed het vandaag/vrijdag toch. Alle buurtbewoners kregen een brief in de bus. Wie wilde, kon zich inschrijven voor een infomoment online. Gestreamd vanuit een bedrijf in Nazareth, waar voorzitter, aannemer, burgemeester en vertegenwoordigers van studiebureaus belast met onderzoek naar milieu en mobiliteit tekst en uitleg gaven en vragen beantwoordden. Als Bart Verhaeghe iets aanpakt, doet hij het grondig.

Op 4 maart kregen de buurtbewoners een eerste keer de kans om hun opmerkingen en verzuchtingen te lanceren. In januari hadden club en stad een akkoord bereikt omtrent de definitieve vestigingsplaats van een stadion met 40.000 plaatsen en daarrond was wat onrust. De nieuwe sportarena zou naast de oude worden gebouwd, en de idee was dat die vervaarlijk dicht tegen de tuinen van de buurtbewoners zou komen. Nog meer supporters betekende ook nog meer verkeer in de wijk, lichtvervuiling, lawaaihinder en dat - in drukke perioden - om de paar dagen: niet iedereen was er blij mee.

De opmerkingen die op 4 maart werden gemaakt, nam Club Brugge mee in de 'wedstrijd'die rond de bouw van het nieuwe stadion werd uitgeschreven. Als uiteindelijke winnaar kwam daar Alheembouw (uit Roeselare) naar voor, in samenwerking met de NV Cordeel. Voor Bart Verhaeghe is lokale verankering belangrijk. Architecten zijn Parijzenaars, ervaren in stadionbouw. Ook een Duitse firma maakt deel uit van het team.

© Club Brugge

Park met vijvers

De grootste zorg van de buurt is mobiliteit, milieu en uitzicht, vooral daar werd dan ook in de presentatie aandacht aan besteed. Rond het stadion komt een park, met vijvers en wandelwegen, waar op wedstrijddagen ook auto's kunnen parkeren. Voorzitter Verhaeghe verzekerde dat het stadion exclusief zal worden gebruikt voor voetbalwedstrijden, buurtbewoners moeten geen concerten vrezen, of feesten in een van de grote ruimtes. Het park dat rond het stadion zal worden aangelegd oogt op papier mooi, en extra groen in een stad is meegenomen in tijden van klimaatopwarming, maar of het ook een determinerend argument is in het hoofd van zij die er wonen? We betwijfelen het. Die buurt heeft daar niet direct nood aan, gezien de nabijheid van een prachtig bos. Joggingpaden genoeg.

Zelden hebben we een bouwheer met zoveel liefde en in vrouwelijke termen zijn ontwerp horen verdedigen.

Meer nood heeft ze aan een goeie mobiliteit en daar wordt aan gewerkt. Meer parkeerplaatsen op de site zelf, een parkeerverbod in de straten rondom (ook nu al van kracht), en een veel strakker, van buitenaf geleid vervoersplan met randparkings moet omwonenden over de streep trekken.

Het stadion zelf wordt eentje van 4 sterren naar UEFA-normen. Met een indrukwekkende Noordtribune, waar nu al de spionkop huist. Die zal plaats bieden aan 12.000 man, misschien zelfs iets meer. Zonder onderbrekingen, of tribunes, naar het beeld van Borussia Dortmund en zijn Gelbe Wand. Supporters zitten dicht op het veld. Alles is zeer compact gehouden, zodat het stadion amper groter is dan het huidige. De hoogte van het dak is beperkt tot 32 meter (28 meter nu) en qua oppervlakte is het nieuwe stadion slechts 30 meter in de lengte langer en 10 meter in de breedte. Dat maakt dat binnenin de hellingsgraad van de tribunes wel groot is. Het geluid zal straks letterlijk naar beneden rollen.

© Club Brugge

Kant en lingerie

Een bekommernis van de buurt was inplanting en uitzicht. Niet te dicht bij de huizen, en geen lelijk blauw-zwarte of betonnen gevel, als het kan. Daar werd rekening mee gehouden. Zelden hebben we een bouwheer met zoveel liefde en in vrouwelijke termen zijn ontwerp horen verdedigen. Peter Temmerman, afgevaardigde van Alheembouw, had het over kant, en lingerie, en de verleidelijke vormen van een tribune die aan de buitenkant bekleed zou worden met doorzichtige doeken, licht van tinten, om te versmelten met de omgeving.

Met de bewaarde afstanden tot de huizen toonde burgemeester Dirk De fauw zich tevreden. Het stadion zal worden ingepland op 102 meter van de Doornstraat en 125 meter van de huizen in de Lange Molenstraat. Vijvers moeten de afstand breken en het gevoel dat er een mastodont in je tuin staat, wegnemen. Het gesloten dak, met geïntegreerde verlichting, moet het geluid zoveel mogelijk binnenshuis proberen te houden.

Mooi en modern is het project alleszins. Nu het nog verkocht krijgen aan de buurt. En door het vergunningstraject geraken. Iets voor dit najaar. Als alles dan vlot verloopt, kan in de zomer van 2021 met de bouw worden begonnen. In de loop van het seizoen 2022/23 zou het stadion gebruiksklaar moeten zijn. Over de kostprijs wilde Bart Verhaeghe niks reppen. 'Dat zullen jullie wel zien, eens die in de jaarrekening wordt opgenomen, maar voorlopig zeg ik alleen dat wij alles zelf dragen.'

© Club Brugge

null © Club Brugge

