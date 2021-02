Koploper Club Brugge heeft zaterdagavond een 0-2 zege geboekt bij rode lantaarn Waasland-Beveren. Blauw-zwart loopt in de tussenstand voorlopig zeventien punten uit op eerste achtervolgers Antwerp en Racing Genk. Cercle Brugge beleefde gelijktijdig geen gelukkige avond tegen KV Mechelen. Igor De Camargo scoorde twee minuten voor tijd de beslissende 0-1 voor Malinwa.

Voor Club Brugge zorgde man-in-vorm Noa Lang al na twaalf minuten voor het openingsdoelpunt. De Nederlander slalomde knap door de Beverse verdediging en vloerde doelman Nordin Jackers. Club was nadien baas op het veld, maar toonde zich niet efficiënt.

Na rust misten Bas Dost, Hans Vanaken en Noa Lang nog grote kansen. Waasland-Beveren dreigde een keer via Georges Mandjeck, maar zijn schot ging over. Vijf minuten in blessuretijd nam opnieuw Lang alle twijfels weg met de 0-2.

Cercle Brugge-KV Mechelen

In Cercle Brugge-KV Mechelen viel er lange tijd weinig te beleven. Beide ploegen beleefden hun beste periode in het begin van de tweede helft met kansen voor Hotic en Somers (Cercle Brugge) en Vanlerberghe (Mechelen). Net op het moment dat beide ploegen leken vrede te nemen met een scoreloos gelijkspel viel er toch een doelpunt uit de lucht. Igor De Camargo klopte Cercle-doelman Thomas Didillon met een geplaatst schot. In eerste instantie werd de Braziliaanse Belg afgevlagd voor buitenspel, maar de VAR greep in en kende het doelpunt alsnog toe. Eindstand: 0-1. Voor Yves Vanderhaeghe was het zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van groen-zwart.

Mechelen klimt dankzij een knappe 13/15 naar de tiende plaats. Cercle Brugge blijft voorlaatste na alweer de derde verliespartij op rij.

