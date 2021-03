Competitieleider Club Brugge heeft zijn inhaalmatch bij AA Gent maandag met 0-4 gewonnen. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

Gent had de beste kansen in de eerste helft van het duel van de 28e speeldag, dat eind februari afgelast werd wegens een golf van coronabesmettingen bij Club. Simon Mignolet hield de netten van blauw-zwart echter schoon.

Na de pauze werkte Club Brugge af aan honderd procent. Vier kansen leverden evenveel doelpunten op. Ze kwamen op naam van Bas Dost (52e en 67e), Charles De Ketelaere (65e) en Daniel Perez (80e). Zeven minuten voor tijd scoorde Vadis Odjidja nog bijna de eerredder, maar opnieuw stond Mignolet paraat.

In de stand heeft Brugge nu al 19 punten voor op nummer twee Antwerp. Racing Genk is op 21 punten derde, Oostende en RSC Anderlecht volgen op de vierde en vijfde plaats op 24 punten. Gent had mits winst tot op drie punten van de top vier kunnen komen, maar blijft als elfde in de rechterkolom staan. Elk team heeft nu dertig wedstrijden gespeeld.

