Op de 30e speeldag in de Jupiler Pro League is Club Brugge zaterdagavond met 0-3 gaan winnen bij een onmondig Seraing. Bij de rust was het klasseverschil tussen de tweede en de voorlaatste in de stand al duidelijk: 0-3.

Andreas Skov Olsen was met drie goals en een assist Man van de Match. De Deense winger scoorde in de 3e, 45e en 83e minuut en bood in de 73e minuut Bas Dost de 0-4 aan. Mats Rits nam in de 29e minuut de 0-2 voor zijn rekening. Seraing speelde een volledige helft met tien. Mathieu Cachbach werd in de 41e minuut met rood uitgesloten.

In de stand blijft ClubBrugge tweede, op zeven punten van Union Sint-Gillis, dat eerder op de avond met 2-3 won in Kortrijk. Met vijf punten achterstand op Eupen en zeven punten voor op Beerschot is Seraing al quasi zeker van de voorlaatste plaats.

Andreas Skov Olsen was met drie goals en een assist Man van de Match. De Deense winger scoorde in de 3e, 45e en 83e minuut en bood in de 73e minuut Bas Dost de 0-4 aan. Mats Rits nam in de 29e minuut de 0-2 voor zijn rekening. Seraing speelde een volledige helft met tien. Mathieu Cachbach werd in de 41e minuut met rood uitgesloten. In de stand blijft ClubBrugge tweede, op zeven punten van Union Sint-Gillis, dat eerder op de avond met 2-3 won in Kortrijk. Met vijf punten achterstand op Eupen en zeven punten voor op Beerschot is Seraing al quasi zeker van de voorlaatste plaats.