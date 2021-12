Landskampioen Club Brugge heeft zaterdagavond op de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League zijn derde zege op rij geboekt. Na de dubbele zege in competitie en Beker tegen Racing Genk ging promovendus Seraing voor de bijl in het Jan Breydelstadion. Bij de rust stond de 3-2 eindstand reeds op het bord.

Na een spektakelrijke eerste helft was er al vijf keer gescoord op Jan Breydel. Club leek op het halfuur al op rozen te zitten, na twee treffers van de Nederlander Bas Dost (17. en 30.), waarvan de eerste van op de stip na een overtreding op aanvoerder Ruud Vormer. De Nederlander was in de basis gestart, Hans Vanaken, Eder Balanta en Mats Rits kregen rust. Vlak voor rust vielen er echter nog drie doelpunten, waarvan twee voor de bezoekers uit Luik. Ablie Jallow (42.) lukte eerst de aansluitingstreffer, waarna jeugdproduct Cisse Sandra met zijn eerste treffer voor blauw-zwart bedankte voor zijn eerste basisplaats in de competitie. In de toegevoegde tijd maakte Dario Del Fabro er echter 3-2 van. Het maakte dat de West-Vlamingen helemaal niet met een gerust gemoed de tweede helft konden aanvatten. Rits en Vanaken werden ingebracht, maar Club vergat het af te maken - onder meer Lang, Dost en Vanaken misten kansen - en zo bleef het bibberen tot in de slotfase. In de stand is blauw-zwart nu alleen tweede, op vier punten van leider Union, dat vrijdagavond de speeldag opende met een zege in Sint-Truiden. Seraing is vijftiende. Zondag staat in Antwerpen en het zuiden van het land een felbevochten Derby Day op de agenda. Het burenduel tussen Beerschot en Antwerp op het Kiel is er een van extremen. Beerschot staat met negen punten helemaal onderaan in 1A, terwijl de Great Old forse ambities heeft en jaagt op koploper Union. Antwerp heeft ook drie punten nodig als het Club opnieuw wil bijbenen op de tweede plaats. Een paar uur later verschuift het epicentrum van het Belgische voetbal naar Luik, waar Standard Charleroi ontvangt. De Rouches blijven wisselvallig presteren en staan in de grijze middenmoot, de 'buren' uit Charleroi prijken in de subtop. Nog zondag (16u) speelt RSC Anderlecht, de nummer zeven in 1A, gastheer voor kelderploeg Zulte Waregem. KV Mechelen, dat op een knappe vijfde stek staat, krijgt nadien (21u) het geplaagde KRC Genk over de vloer, waar coach John van den Brom steeds meer onder druk komt.

