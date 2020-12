Club Brugge heeft de topper van de 16e speeldag in de Jupiler League op zondag gewonnen van Antwerp met 0-2. Hierdoor staat Club Brugge opnieuw aan de leiding in de Jupiler Pro League, voor Racing Genk. Antwerp volgt op de 7e plaats, op 8 punten van de leider.

Een topaffiche tussen twee teams die Europees overwinteren. Club Brugge bekert verder in de Europa League, nadat het in de Champions League als derde eindigde in een groep met Zenit Sint-Petersburg, Lazio Roma en Dortmund. Antwerp eindigde in de Europa League knap tweede in een groep met onder andere Tottenham Hotspurs.

Club Brugge toonde echter al snel waarom het vorig jaar landskampioen werd. In een snedig begin scoorde Krépin Diatta meteen de 0-1 (2e). Juklerod had hem helemaal uit het oog verloren. Een droomstart voor het team van Philippe Clement, dat niet kon rekenen op Ruud Vormer vanwege een coronabesmetting. Ook Siebe Schrijvers en doelman Ethan Horvath zaten hierdoor niet in de kern.

Juklerod probeerde zijn dekkingsfout meteen goed maken. Hij kon uithalen met een venijnig schot, Mignolet was gevloerd, maar het schot van de Noor eindigde op de paal (13.). Het opwindende openingskwartier eindigde met een anticlimax voor Antwerp. Gelin moest aan de noodrem hangen bij De Ketelaere, na een zwakke uittrap van de Iraanse doelman Beirandvand. De bal werd net buiten de zestien gelegd, maar Gelin kreeg wel een rode kaart (16.). Leko moest zijn troepen herschikken en greep in op het halfuur. Middenvelder Miyoshi werd naar de kant gehaald, Buta kwam op de rechtsachter in een viermansverdediging.

Antwerp probeerde zich opnieuw in de wedstrijd te knokken met nog wat halve kansjes voor rust. Het was echter Noa Lang die van de ruimte profiteerde met een lange rush in de laatste minuut. Zijn pas naar Diatta kwam niet aan, maar een prachtige volley uit de kluts strandde op de paal.

In de tweede helft scoorde Club Brugge opnieuw heel snel. Mats Rits, die Ruud Vormer op het middenveld zonder problemen verving, verdubbelde de score met een afgeweken schot, nadat de bal bleef hangen bij een corner.

Ondanks de 2-0 achterstand bleef Antwerp vechten voor iedere meter. In de 75e minuut ging Mbokani tegen de grond. Heel Antwerp roept om een strafschop, maar de fout bleek toch wel iets te licht.

Club Brugge controleerde tegen 10 man de wedstrijd en springt dus over Racing Genk, dat vrijdag verloor van Anderlecht, naar de leiding in de Jupiler Pro League. Antwerp ziet op zijn beurt Anderlecht voor zich in de rangschikking. Met heel wat ploegen op minder dan 8 punten van de nieuwe leider Club Brugge blijft het spannend in de Belgische voetbalcompetitie.

