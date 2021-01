Landskampioen en competitieleider Club Brugge heeft zondagnamiddag de topper van de 21e speeldag in de Jupiler Pro League met 3-2 (rust: 1-2) gewonnen van Racing Genk.

Met een vijftien op vijftien zet blauw-zwart eerste achtervolger Genk op twaalf punten. Nummer drie Antwerp volgt al op veertien punten van de Bruggelingen, die een belangrijke stap zetten richting de tweede landstitel op rij, de vierde in zes seizoenen.

Club maakte er in het openingskwartier een ware demonstratie van met het openingsdoelpunt van Bas Dost als bekroning na amper acht minuten. Voor de 31-jarige Nederlander inmiddels al zijn vierde doelpunt in evenveel wedstrijden voor blauw-zwart.

De thuisploeg nam de voet te snel van het gaspedaal en liet de Genkenaars daarmee toe in de wedstrijd te komen. Waar de voorbije weken scoren zo moeilijk ging, lieten de Limburgers voor rust op het vlak van efficiëntie een bijna perfect rapport optekenen in het Jan Breydelstadion. Drie kansen leverden immers twee doelpunten op: man in vorm Junya Ito zorgde na 24 minuten met een wereldgoal reeds voor de gelijkmaker, nog eens tien minuten later bediende de Japanner met een lepe voorzet Bastien Toma aan de tweede paal, die kalm afwerkte. Vlak voor rust had Paul Onuachu zelfs de 1-3 aan de voet, maar de Nigeriaanse topschutter miste van dichtbij onbegrijpelijk.

Club stelde daar wel wat halve kansen voor onder meer Dost, Noa Lang en Hans Vanaken tegenover, maar de kalmte ontbrak telkens op het moment van de waarheid. Ook het begin van de tweede helft leverde niet meteen beterschap op voor de landskampioen en competitieleider, die zonder al te veel inspiratie richting de kooi van Danny Vukovic trok. Intussen bleef Genk met de aalvlugge Ito op de counter loeren.

De Limburgers zakten misschien wel te diep terug en na 65 minuten vond Clinton Mata dan toch het gaatje. Zijn aflegger bereikte Ruud Vormer, die in de verste hoek binnenduwde. Het was erop en erover voor blauw-zwart: een kwartier voor affluiten bediende Lang zowaar Brandon Mechele, de centrale verdediger werkte voor doel af als een echte spits: 3-2. Een slotoffensief van de bezoekers kwam er niet.

Zondagnamiddag gaat revelatie Beerschot op bezoek bij Zulte Waregem, in de vooravond is er de Waalse derby tussen Standard en Charleroi. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen OHL en het kwakkelende AA Gent, dat nog niet vrij is van degradatiezorgen.

