Club Brugge heeft maandagavond de 27e speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 3-0 zege tegen Oud-Heverlee Leuven. Bij de rust stond de competitieleider 2-0 voor.

Wegens coronabesmettingen moest Brugge het nog zonder Noa Lang, Hans Vanaken en Mats Rits stellen en ook trainer Philippe Clement kon nog niet op de bank plaatsnemen. Zijn interim Rik de Mil zag Ignace Van der Brempt in de 8e minuut de score openen na een knappe dribbel. In de 38e minuut verdubbelde Ruud Vormer de voorsprong vanop de penaltystip. Dat na een fout van doelman Rafael Romo op Tahith Chong.

De tweede helft leverde weinig spektakel op. In de derde minuut van de blessuretijd scoorde Clinton Mata alsnog de 3-0. In de stand heeft Brugge nu vijftien punten voor op nummer twee Antwerp. Bovendien hebben de Bruggelingen nog een inhaalwedstrijd tegen Charleroi te goed. Genk en Oostende hebben op de derde en vierde plaats al twintig punten achterstand.

