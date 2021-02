Club Brugge heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België. In een heruitgave van de bekerfinale van vorige zomer haalden de Bruggelingen het woensdagavond in de achtste finales met 3-1 van bekerhouder Antwerp en daarmee is de revanche voor de verloren finale meteen een feit.

Voor Club is het de tiende zege op rij, in alle competities samen, en daarmee zijn ze nog steeds in de running voor de dubbel.

Geen doelpunten bij de rust in een ijskoud Jan Breydelstadion. De bezoekers uit Deurne-Noord hadden een dubbele afweergordel opgetrokken voor de kooi van Ortwin De Wolf en konden zo de competitieleider vrij makkelijk afhouden.

Meer nog, de beste kans in de eerste helft was voor Antwerp: na een niet-gefloten overtreding van Seck op de enkel van Ruud Vormer vond Martin Hongla met een schitterende doorsteekpass op links Didier Lamkel Zé, die voorlangs besloot. Club zette daar enkel wat steriele druk tegenover en dat leverde weinig uitgespeelde kansen op.

Bij de eerste echte kans voor de thuisploeg was het in het begin van de tweede helft meteen raak: Charles De Ketelaere stuurde Clinton Mata op rechts het straatje in. De Angolese international behield het overzicht en vond Hans Vanaken in de zestien. De Rode Duivel liet met een schuiver Ortwin De Wolf kansloos: 1-0.

Late doelpunten

Ook met een achterstand op het scorebord laat het Antwerp van Frank Vercauteren zich niet snel verleiden tot een stormloop naar voren. Het is eerder een geduldig aftasten, dat twintig minuten voor affluiten wel een dot van een kans opleverde voor de ingevallen Lior Refaelov. De Gouden Schoen, vorige zomer matchwinnaar in de bekerfinale, was tegen zijn ex-ploeg op de bank begonnen. Zijn poging werd door Mata van de lijn gehaald. Vergeefse moeite voor Antwerp, dat een tiental minuten later tegen een dubbele achterstand aankeek: Ruud Vormer schilderde het leer op het hoofd van Bas Dost. Zijn kopbal werd gelost door Antwerp-doelman De Wolf en in de rebound prikte de Nederlander zijn zesde treffer voor blauw-zwart tegen de netten.

Er was nog maar pas afgetrapt toen Lamkel Zé na knap samenspel met Ampomah voor Antwerpse hoop zorgde door de aansluitingstreffer voorbij Simon Mignolet te trappen: 2-1, voor de Kameroener reeds zijn vijfde treffer in enkele weken.

De thuisploeg bleef er echter klinisch rustig bij en de eerste misser bij Antwerp werd meteen al afgestraft. Na een kort genomen hoekschop zag Vormer doelman De Wolf te ver uit zijn doel staan en de 3-1 was een feit. In de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd hield Mignolet met een wereldsave Batubinsika nog van de 3-2.

