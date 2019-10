Club Brugge heeft zondag op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League de Slag om Vlaanderen tegen AA Gent gewonnen. Blauw-zwart nam in het eigen Jan Breydelstadion met 4-0 vlot de maat van de Buffalo's, die een einde zien komen aan een reeks van elf ongeslagen wedstrijden.

Club-coach Philippe Clement koos voor dezelfde elf spelers die Real Madrid in de Champions League in bedwang hielden. Okereke bleef op de bank, het beweeglijke trio Tau, Dennis en Diatta moest voor doelpunten zorgen. Bij de Buffalo's verdween Depoitre, in de Europa League nog trefzeker tegen Oleksandrija, met last aan de knie uit de basis. Gent-coach Thorup koos voor een extra middenvelder en startte met een driemansdefensie, met Asare en Dejaegere op de flanken.

In de gietende regen was het tien minuten wachten op de eerste kans, maar het eerste doelpunt was meteen een feit. Tau zette zich door op het middenveld en bediende spitsbroeder Diatta. De Senegalees schilderde het leer haarfijn op de knikker van Vanaken (11.), die beheerst afwerkte buiten bereik van doelman Kaminski. De thuisploeg was baas, maar ontsnapte halverwege de eerste helft aan de gelijkmaker. Dejaegere zag zijn schot via Mignolet op de paal belanden. Het zou de Buffalo's zuur opbreken, want aan de overzijde was het meteen daarna wel raak. Bronn sloeg aan het klungelen, waardoor Tau alleen voor doel kwam. Kaminski en Plastun redden de meubelen, maar in de herneming had Gent geen verhaal tegen het schot van Diatta (28.). Behalve via Yaremchuk, die een strafschop claimde maar niet kreeg, en nogmaals Dejaegere, wiens schot in de armen van Mignolet viel, konden de bezoekers niet meer dreigen. Schrijvers, ingevallen voor de geblesseerde Tau, was op slag van rust nog heel dicht bij de 3-0.

Die stand zou na de pauze vrij snel op het scorebord verschijnen. Schrijvers en Diatta stuitten eerst nog op Kaminski, maar even later slaagde Dennis (51.) er wel in te scoren. Met een snoeiharde pegel liet hij de Gentse doelman kansloos: 3-0. Club Brugge nam wat gas terug, waardoor AA Gent wat vaker in de buurt van Mignolet kwam. De Rode Duivel gleed de niet te missen kans voor de ingevallen Depoitre met de knie in hoekschop. Met de schotjes van David en Odjidja had Mignolet minder moeite. In de slotminuten liet Schrijvers na zijn doelpuntje mee te pikken, invaller Diagne deed dat wel. Bij een hoekschop kreeg hij het leer met wat geluk onder controle om vervolgens zijn derde goal in Brugse loondienst binnen te prikken.

In de stand vergroot Club Brugge zijn voorsprong tot vier punten op Standard, dat zondagavond nog in actie komt op het veld van Antwerp. Blauw-zwart verzamelde 23 op 27 en zet AA Gent al op zes punten. De Buffalo's zijn derde, maar kunnen bijgebeend worden door KRC Genk en Moeskroen. Die sluiten de tiende speeldag af in de Luminus Arena.