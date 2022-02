Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, analyseert het voetbalweekend met Club Brugge, Union en KAA Gent.

Club Brugge gaat onderuit tegen KAA Gent, de achterstand op Union bedraagt al twaalf punten.Jacques Sys: 'Club zoekt nu al maanden naar een type-elftal. Tegen KAA Gent stonden er op een gegeven moment vier spelers op het veld die tijdens de wintermercato zijn aangetrokken. Dat wil toch iets zeggen. Het is zoeken naar iets dat je niet vindt, naar een puzzel die maar niet in mekaar schuift.'Alfred Schreuder schuift voortdurend. Simon Mignolet zei zondag na de wedstrijd dat Club stappen heeft gezet, maar het punt is dat niemand dat van buitenaf ziet. De Nederlandse coach was ook positief na de wedstrijd tegen KAA Gent. Op de vraag wanneer de motor nu zou aanslaan, zei hij dat dit een negatieve vraag is. Dat is vreemd. Net zoals het opmerkelijk is dat Ruud Vormer en Bas Dost aan de rust werden vervangen, net zoals in de bekerwedstrijd op KAA Gent. Vormer was uit de gratie gevallen bij Philippe Clement, nu is hij kennelijk weer geen vaste waarde.'Natuurlijk kan je nog geen oordeel vellen over Schreuder. Maar het punt is: waar wil je als club naartoe? Club staat voor voetbal met Angelsaksische kenmerken, inzet en overgave, het zit verankerd in de ziel van de vereniging. Schreuder heeft bij Barcelona gewerkt, hij streeft naar combinatievoetbal over de grond. Ze moeten het nieuwe spelsysteem oppikken, hoor je. Een nieuw spelsysteem in deze fase van de competitie? Is er over dat soort dingen vooraf met Schreuder gepraat?'En Union blijft verbazen.Sys: 'Het staat voor standvastigheid. En het voetbalt met een enorme spirit, met spelers die zich voor elkaar wegcijferen. En elkaar ook iets gunnen Net zoals Club Brugge in zijn beste periode. Een maand of twee geleden gaf niemand een cent om de titelkansen van Union. Nu hoor je hier en daar roepen daar dat het al heel raar moet lopen als ze geen kampioen worden.'Natuurlijk zal dat voor een bepaalde druk zorgen. Maar Union blijkt daar heel goed mee om te gaan. Ze voetballen onbevangen, met een groot zelfvertrouwen. En Felice Mazzu doet zijn best om alle stress van de groep te houden. Bij zoverre dat nodig is. Je hebt niet de indruk dat spelers beginnen zweven. Ze bekijken het van wedstrijd tpt wedstrijd. Te beginnen zondag tegen Sint-Truiden.'Intussen lijkt ook KAA Gent zich te herpakken.Sys: 'Het probleem is alleen dat ze te veel kansen missen. Dat zag je vorige week woensdag ook in die bekermatch tegen Club. Zondag bleek hoe belangrijk Tarik Tissoudali voor de club is. Als Hein Vanhaezebrouck weer over een volledig fitte kern beschikt, zijn de Buffalo's nog lang niet uitgeteld voor play-off 1. Ze staan op vijf punten van Anderlecht. Anderzijds staat KV Mechelen op zes punten van paars-wit en het telt twee wedstrijden minder.'Het kan dus nog alle kanten uit in deze competitie. Enkel de degradatie van Beerschot lijkt een zekerheid. En dat is jammer want een club met zo'n traditie en achterban hoort op het hoogste niveau thuis. Alleen zijn daar te veel beleidsfouten gemaakt. Maar dat is een oud verhaal.'