Club Brugge is er vrijdag niet in geslaagd voor de elfde keer op rij te winnen in de Jupiler Pro League. De koploper moest in de slotfase een 1-1 gelijkspel toestaan bij Charleroi.

De landskampioen kwam na zeven minuten op voorsprong. Hans Vanaken zette Vranjes onder druk, de verdediger ging in de fout en ook Descamps kwam te aarzelend uit. Vanuit een scherpe hoek duwde Vanaken het leer via de glijdende Dorian Dessoleil binnen. Blauw-zwart bleef nadien Charleroi onder druk zetten, al moest Mignolet op het halfuur een afstandsschot van Dessoleil over de lat duwen. Met het einde van de eerste helft in zicht ging het temp omlaag.

Charles De Ketelaere vierde bij de rust zijn rentree na een coronabesmetting. Hij zag dat de Carolo's snediger uit de kleedkamer kwamen. Vooral Vranjes speelde op het randje. Voorbij het uur trapte Kipré in de eigen zestienmeter op de hiel van Sobol, maar ref D'Hondt wees niet naar de strafschopstip. Een slotoffensief van Charleroi leverde toch nog iets op. Nadat een schot van Botaka op de paal uiteenspatte en Mignolet een krul van Gholizadeh uit zien doel hield, kopte Shamar Nicholson op hoekschop de 1-1 binnen in de 90e minuut.

Leider Club Brugge heeft nu 67 punten en telt met een match minder gespeeld een voorsprong van 16 punten op eerste achtervolger Antwerp. Charleroi is negende met 41 punten.

Maandag staat er voor Club Brugge nog een inhaalwedstrijd op het programma, uit bij AA Gent.

