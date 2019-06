Vicekampioen Club Brugge heeft met de Engelse eersteklasser Aston Villa een akkoord bereikt over de transfer van aanvaller Wesley Moraes. Dat bevestigden beide clubs.

Na het verkrijgen van een werkvergunning en het slagen voor zijn medische tests zal Moraes een contract bij de Engelse Premier League-club ondertekenen.

Duurste

Volgens Engelse en Vlaamse media zal de club uit Birmingham liefst 25 miljoen euro neertellen voor de 22-jarige Braziliaan. Daarmee is hij de duurste uitgaande transfer ooit bij Club en de duurste versterking voor Villa.

Wesley evenaart ook Youri Tielemans, die twee jaar geleden voor dezelfde som door AS Monaco werd weggehaald bij RSC Anderlecht.

Beste seizoen

Wesley streek in januari 2016 neer bij Club Brugge, dat hem wegplukte bij het Slowaakse AS Trencin.

Dit seizoen was zijn beste in blauw-zwarte loondienst, met 17 doelpunten in 47 wedstrijden.