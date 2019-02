Club en Cercle delen de punten in geladen Brugse derby

Op een meoilijk bespeelbaar veld moesten supporters bij Club niet zoeken naar de geschorste Dennis, zijn vervanger luisterde naar de naam Mata. 'Thuisploeg' Cercle startte zonder Kylian Hazard in het Jan Breydelstadion.

De landskampioen toonde zich in de Brugse derby meteen gretig. Schrijvers dacht de ban al na 7 minuten te breken, maar Denswil maakte voorafgaand een duwfout. Het bleek slechts uitstel van executie, want amper vijf minuten later opende Wesley de score. De bedrijvige Diatta zette zich goed door op links, en bracht het leer laag voor doel. Met een fijnzinnig tikje achter het steunbeen werkte de Braziliaanse spits de bal tegen de netten.

Club had de match onder controle, en toch kwam een inspiratieloos Cercle met een gelukje langszij. Amrabat (26.) gleed een voorzet van Cardona ongelukkig voorbij zijn eigen doelman. Toch ging blauw-zwart met een voorsprong rusten. Vanaken loodste Vormer voorbij de verdediging, en die bediende de vrijstaande Schrijvers (41.) voor de 1-2.

Na de pauze wilde Club de zege zo snel mogelijk veilig stellen, maar de dominante 'bezoekers' gaven in de zone van de waarheid niet thuis. De landskampioen kreeg net voorbij het uur ook het deksel op de neus, want Cardona (65.) dook plots alleen op voor doel en schoof het leer onder Horvath binnen.

In de slotminuten parkeerde Club op de helft van de tegenstander, maar noch Vanaken noch Vormer raakte niet voorbij doelman Nardi. Omolo werd nog uitgesloten, en via invaller Openda kreeg Club nog dé kans op de winnende treffer. De jonge aanvaller trapte onbesuisd over en naast.

Na het laatste fluitsignaal gingen de poppen aan het dansen. Cardona wilde de vlag van Cercle Brugge op de middenstip van het Jan Breydelstadion planten, maar dat was niet naar de zin van Club. Enkele spelers gingen neus aan neus staan.

Het was de 144e Brugse derby in de hoogste voetbalklasse. Het is al van 31 oktober 2013 geleden dat Cercle zich nog eens tot 'Ploeg van 't Stad' kon kronen. In de heenwedstrijd haalde Club het met 4-0. In de stand verliest Club Brugge terrein op KRC Genk. Na een 2 op 6 bedraagt de kloof nu al elf punten. Cercle Brugge is elfde.